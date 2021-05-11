昨天談到中國人對西方由仰視轉為平視和俯視，其實內地人對香港的看法亦是如此。在內地人眼中，香港曾是高大上的代名詞，是各地爭相學習的榜樣，但時移世易，隨着內地發展一日千里，香港不進反退，內地人對香港逐漸改觀。特別是經過反修例黑暴和新冠疫情的衝擊，香港形象徹底崩塌，所有光環消失殆盡，再也沒有甚麼值得內地人仰視之處。

最可悲的是，許多香港人不願接受現實，依然沉湎於過去的輝煌。他們總有一種莫名其妙的優越感，對內地崛起不屑一顧，甚至以自己為中心，認為內地必須永遠圍着香港轉。實際上，香港在全國棋盤中的重要性愈來愈微不足道，即使在大灣區，論人口規模、經濟規模和科研實力，香港都明顯不如深圳和廣州。香港剩餘的唯一優勢也許就是金融業，但也不過是炒樓炒股，還要依靠北水南調。香港人憑甚麼自高自大？又憑甚麼看不起內地？

就以抗疫來說，擁有14億人口的內地可以迅速控制疫情，社會早已恢復正常運轉，剛過去的五一假期更有2.3億人出外旅遊；反觀只有700萬人口的香港，疫情反反覆覆，一波接一波，導致經濟如一潭死水，旅遊業更是進入冰封，不知何時才是了局。同樣面對疫情，為何香港和內地會有這麼大的分別？說到底還是人的因素，官僚無能、社會反智、市民自私，加上部分醫護失德、反對派刻意搗亂，正是導致香港疫情沒完沒了的主要原因。例如那位乘搭巴士不戴口罩反而滿嘴歪理的反對派小學雞政客，只能用言行可鄙、面目可憎形容之，如此貨色竟然可以當選區議員，這才是香港最大悲哀。事實證明，香港人根本沒有能力治理香港，過去中央放任自流，導致問題不斷累積，直至爆發反修例黑暴，中央才祭出《港區國安法》。但這樣還不夠，要使「一國兩制」走回正軌，必須徹底改變管治模式。