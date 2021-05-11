一年一度的母親節又過去了，今年可能是特區有史以來最多媽媽覺得不安的母親節，首先至今疫潮持續超過一年，去年五月時，有誰會想到現今仍未能擺脫疫魔，而且更爆出變種病毒入侵社區。首先，在疫情中不幸感染病毒而身亡的，如果是子女，肯定傷透媽媽的心。如果是家長，子女失去慈父慈母的關顧，是人生最大的傷口，這個母親節恐怕感觸特別深。

當然不能不提最近打針後死去的多條人命，令到不少家庭被拆散了。而封關多時，本來有很多家庭是中港兩邊走，例如是持雙程證的家長和小朋友，但現在限於疫情，不少要分隔長時期，據報道不少受訪的單親媽媽表示有抑鬱的傾向，皆因與骨肉分離，重會無期。他們以前可以來港見子女，又或者是配偶帶子女回內地團聚，現在兩條路皆不可行，思念之情，大家可想而知。其他香港市民即使不用面對生離死別之苦，但在疫情下步步驚心，需要自己調節精神壓力，否則隨時患上情緒病。之前有不少孩童要留在家中未能回校，甚至遙距上學，家長既要上班又要照顧子女，壓力加倍，既擔心孩子功課進度，就算想帶他們出去玩散心，亦要避免受到疫症侵害，一動不如一靜，齊齊留在家中。不少家庭因為相處的時間增加了，反而摩擦更加多，傷害感情。

即使豁出去往街外消費，但是禁聚令及社交距離措施依然生效，記得去年最嚴厲的時候，筆者曾親眼目睹一行5人要分3枱，隔着通道8呎，要大大聲交談，蔚為奇觀。今時今日雖然放寬措施，看新聞也看到四代同堂一家16口，都要分4枱慶祝母親節，不禁令人搖頭嘆息，這是甚麼玩法。期望明年母親節，大家都可以開開心心，聚首一堂，共享天倫。做人要求很簡單，一家人齊齊整整已經很足夠，政府卻連市民小小的心願也達不到。