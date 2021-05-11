臨近六四，又是支聯會食人血饅頭的日子。該組織趁母親節在旺角擺設街站，呼籲市民參加集會，又高叫「結束一黨專政」口號。法律界人士早就警告，「結束一黨專政」口號涉違反《港區國安法》，隨時有被捕及被檢控的風險，惟支聯會一班年輕會員不聽，偏要以身試法，一旦被人拘捕，千萬不要哭得稀里嘩啦、呼爹喊娘了。

薑還是老的辣。繼梁耀忠辦事處、麥業成這些老牌政客退出支聯會後，過去兩周再多5個成員退會，包括公民黨區議員陳琬琛、黎志強的辦事處也退出，大部分人無交代原因，梁家傑甚至揚言公民黨從未加入，擺出金蟬脫殼狀。其實，不用交代原因也知道原因，必然是怯於國安法大棒，加上支聯會去年維園六四燭光晚會，24名反對派政客涉嫌參與未經批准集結，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴4人日前認罪判囚；而漢奸黎、李卓人等人早前又涉8‧18非法集結罪成坐監。連頭面人物也難逃牢獄之災，其他無膽匪類不嚇到心膽俱裂、急急割席才怪。

由此可見，國安法生效後的確起了極大震懾作用，只有支聯會的年輕會員才會傻不愣登挑戰國法，還自以為正義威風，堪稱愚不可及。蚍蜉撼大樹，可笑不自量，他們最終落得甚麼下場，不妨放長雙眼等着瞧。

說到底，這一切都是反對派政客咎由自取。他們挾洋自重，以為兩制可以凌駕一國，以為勾結外力策動暴亂就可以奪權變天，完全不將中央放在眼內。漢奸黎最風光之時，甚至跑到美國獲白宮高層以貴賓相待，冧得大漢奸鬆毛鬆翼，語無倫次奢言「為美國而戰」，結果現在淪為階下囚，日日在獄中洗廁所，可謂現眼報。無獨有偶，除了多個泛民組織被傳出即將遭取締，毒果報的執笠傳聞亦甚囂塵上。忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。反對派氣數已盡，早知今日，何必當初！