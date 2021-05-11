香港願意接種新冠肺炎疫苗的人數未如理想，很多人批評特區政府推廣不力，呵呵！批評者也包括本欄在內。不過，這也是個弔詭的問題，當全球每天的確診個案正創出歷史新高，本土的確診宗數卻經常是零，防疫成績比起日本、南韓甚至新加坡都優勝。要是特區政府也像別的城市，每天有過百人，甚至上千人染疫，我包準全港的接種中心馬上會變得門限為穿。

所以嘛，市民接種疫苗的積極性低，可能是因為近日香港的防疫成績不俗，成績比咱們更好的是台灣，當地的接種率便是低得可憐，直至今天，才耗用了約10萬劑疫苗，還不及香港的十分之一。若然以此觀之，本欄過去批評特區政府推動疫苗的工夫不得力，也可以說是亦對亦不對，端視你從甚麼角度去評價。

然而，香港即使短期內能緊守城門，不讓外來病毒有可乘之隙，恐怕也很難長期撐下去，大部分市民早晚都要打疫苗，與其遲打，便不如早打了。

筆者也曾抱有希望，待美、歐、日、韓等地都已注射疫苗，對病毒產生抗體，則在香港外圍便會形成保護網，咱們港人即使不打疫苗，也能免疫。

不過，細想之下，這恐怕也是行不通，因為依目前接種的進度看來，要所有發達國家形成群體免疫，可能要待一年，最少是大半年的時間。香港要再閉關一年，可以嗎？勉強來說，是可以的，但大家可別忘了，非洲、南亞，以至南美洲等地，可能要幾年後才能全面接種疫苗。

如今好些落後國家只獲分配數十劑疫苗，可謂杯水車薪。世界上只要有十分之一地區未能廣泛接種疫苗，安全網都難以築成，難不成香港在未來3、5年，都禁止落後地區的人入境？求人不如求己，可能港人最後還是要選擇打疫苗，才能有效作自我防護。