本報關心時事關心你！咁講並非吹水，更無關擦鞋。本報早前喺各區街市隨機購買5個標榜本地出產嘅生蠔樣本，委託專家檢驗重金屬含量，發現全部樣本嘅甲基汞及鉛含量皆超標，其中購自元朗流浮山嘅樣本兩者皆超標逾5倍，鎘含量亦超出規定五成；結果更發現全部樣本皆含有介貝類水產禁用嘅抗生素氯霉素。

老朽這一驚非同小可，皆因早前，其實亦不過早一個多月前，本報先踢爆一款標榜來自日本、即開即食嘅盒裝生蠔大熱，多個街市海鮮檔都見到佢蹤影，商販將生蠔混入冰水、用冰塊墊底，或放喺室溫中出售。之不過，原來根據相關規例，出售該類即食生蠔，需領取相關書面准許，而食環署亦證實本報巡查嘅海鮮檔均屬無牌。無牌蠔周街賣，食環署又冇積極跟進，即係攞市民健康較飛啫！時隔一個月多啲，本報又發現流浮山毒蠔攻陷全港！老朽係蠔癡，非關生蠔係「壯陽食譜」之一，只係貪其入口夠鮮，一陣來自海水嘅鹹鮮味，形成舌尖上獨特嘅高潮，幾過癮㗎！依家經本報一再揭發食蠔危害健康，睇怕暫時對本港出售之蠔，心理上難免有陰影，不論新鮮或生曬，都要戒一戒矣！

專家直指重金屬及氯霉素同具備生物累積嘅特性，食用後恐積聚體內，易入難出，或會造成癌症病變！若貪一時之「蠔情壯語」，惹來不測之禍，唔值得喎！食環署把關不力，老朽再一次詰問：老鼠捉唔到、公共衞生搞唔好、有毒生蠔全港賣？食環署究竟存在有乜意義？安身之本，必資於食。若然連食都不安心，做唔到「國以民為本，民以食為天」，管治能力肯定大有問題！

一蠔都管唔掂，難怪慘被隔離嘅居民怒吼：你去睇睇食乜嘢，住乜嘢！再唔把好食物一關，民怨已到臨界點！一眾高薪庸官好心放過香港人，自己了斷算了。