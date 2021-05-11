近期無論美英的議會、五眼聯盟會議、七大工業國集團（G7）外長會議等所發表有關中國的聲明，必定把香港和新疆並列，必定把香港民主、自由、人權及法治，描述在中共極權下被壓抑或摧毀。作為香港市民只能得啖笑，因從香港復常被歪曲醜化，便可推論新疆被抹黑到甚麼程度。新「八國聯軍」還威脅中國要釋放香港被囚的黑暴罪犯。

遠的不必說，就以北京出手後，香港立法會會議得以撥亂反正，終結被拉布搗亂破壞了近10年的事實，便足以證明香港止暴制亂後，民主是多了還是少了，自由是增了還是減了，社會是好了還是壞了。立法會被美英等境外勢力遙控操縱的反中亂港議員發動的拉布戰，破壞經濟和民生極其嚴重，從2014年至2020年，就政府財政預算案瘋狂拉布約500小時，最多一次用了148小時，最少一次也要約40小時。若以每小時浪費圍繞立法會大會運作的議員、官員、立法會工作人員、議員助理和政府各支援會議官員的薪酬福利開支計算，每小時估計浪費約50萬元，合計便約共2億多元，還無法計算其他會議被拖延、政府公共工程撥款因被拉布拖延，造價上升，甚至合約被毀要賠償損失等。至於急需立法通過的法案因會議時間拖延，導致積壓所帶來的無法量化的市民利益的損失，根本不可能用金額去計量。上屆政府期內首先是創新科技局被拉布拖延難產，無法成立，接着便是梁家騮一人發起拉布，整個泛民陣營配合，拉死了政府提交的引入海外醫生解決本港醫生荒的條例。本屆政府被涂謹申對修訂《逃犯條例》拉布引發「反送中」和黑色暴亂、2020年郭榮鏗把立法會拉到癱瘓了7個月，浪費公帑近950萬元。

上月財政預算案的撥款條例二讀、三讀僅用了約8小時便完成通過，使香港社會重返正軌。難道便是美英及歐盟所誣衊是中共極權摧毀香港民主的產物嗎？