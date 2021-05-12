正論：漢營豈容曹營將　撥亂反正速清場

2019年至今兩年間，香港人活在噩夢中，相反泛民則發了一場春夢，以為控制區議會可以影響特首選舉，進而奪取特區管治權，然而這場夢驚醒了，便要面對現實，承擔後果，有的被取消議員資格，有些淪為階下囚，剩下來想留低在議會，便要在新例下宣誓效忠。

前年反修例風波激起社會動盪，適逢區會換屆選舉，逾294萬人投票，投票率超過71%破紀錄，泛民藉暴潮效應在452議席贏得388席，控制了17區，區議會淪為「黑暴」反中亂港基地，凡事與政府對着幹，故意為難羞辱開會的官員，黃營區議員更在辦事處門外貼出「藍絲與狗不得內進」的侮辱性告示，一味政治掛帥，荒廢民生議題，捨本逐末，用政府資源去攻擊政府。立會陷癱，區會淪落，直到去年中北京出手，《港區國安法》落實，先清理立法會，取消多名議員資格，泛民總辭，立會重生，各界都希望區會亦盡快撥亂反正，修例掃走反對派區議員。望穿秋水，政府交出一個整頓區會的方案，決意連根拔起反對派勢力。

立法會今日恢復二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，預計今日三讀通過，把區議員納入公職人員宣誓名單，草案亦明確列出6項符合及9大違反「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定條件，最快6月實行，現任區議員就須宣誓擁護基本法及效忠特區，若有違誓，將被取消議席及5年內不得參選，發假誓則會負上刑責，可監禁7年。

修例所列違規行為，包括作出危害國家安全的行為或活動，例如，拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；宣揚或支持「港獨」主張；尋求外國政府或組織干預香港特區事務；作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序；而侮辱或貶損國歌等國家主權的象徵標誌等等，亦屬於不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」。條文所見內容涵蓋大部分反對派昔日所作所為，相信新例通過後，難以重施故技。

大勢已去，近月有超過20名泛民區議員相繼辭職，兩日5人請辭。包括在民主派「35+」初選案中被捕者，民主黨前立法會議員尹兆堅、西貢區議會主席鍾錦麟和東區區議員徐子見，估計是為了逃避宣誓，雖說條例不設特定追溯期，但政府會不會「翻舊帳」，追究區議員過往言行，有沒有計劃大規模取消資格，都是惹人關注問題。律政司司長有權在新例下提出法律程序，有關議員即時自動停職，直至訴訟有最終決定，杜絕「身在漢營心在曹」的情況。

泛民主派亦打定輸數，涉及民主派「35+」初選案的人士難保留公職，不少人有案在身相繼被判刑，刑期逾三個月將失議員資格，相信這一輪篩走最少五、六十人，聲勢大大減弱，留在區會的如履薄冰，行為始終需要避忌，以免觸犯《國安法》紅線及新例的負面清單，混亂場面相信不復見。區議會盡快「清場」，可望早日回歸民生議題，正正是大眾之福，雖然來得比較遲，更加要急起直追。

立法會重回正軌，立法程序復常，議會才能發揮功用，對穩定局勢有莫大裨益。反對修訂逃犯條例風波期間，不少執法人員及其家屬遭「起底」，政府昨日向立法會遞交文件，將修訂《個人資料（私隱）條例》以打擊侵犯個人資料私隱行為，即是俗稱「起底」罪行，可罰款100萬港元及監禁5年。政府亦建議加大個人資料私隱專員法定權力，包括調查、檢舉與糾正涉及違例的內容，以及向法庭申請禁制令，以更有效打擊「起底」行為。

條例是死的，人是活的，無論法例如何周密，假若把關者甩漏，條例隨時形同虛設。區議員宣誓，律政司被委以監察違例重任，令人難以放心。律政司司長鄭若驊其身不正，領導無方，最新民調依舊「墊司底」。律政司在其麾下沉淪，放生黑暴，檢控粗疏，屢被法庭批評，律政司內部「跳船」者眾，整個部門才是需要被監察，將來竟然要為新例把關，會否淪為「紙老虎」，縱容黑暴死灰復燃，有鄭若驊在位一日，甚麼荒謬事不會發生？