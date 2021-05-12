功夫茶：公屋輪候遙無期　等到頸長孰致之

香港房屋問題嚴峻，由3歲細路到80歲老人家，無人不知。回歸近24年，最迫切嘅「房事問題」就係覓地建公屋，歷屆特首喺施政報告，無不勇猛過黑猩猩，拍晒心口，如何如何「要力排眾議，為的只是一個信念：安居對香港市民實在太重要了」！之不過，現實係基層等上樓等到頸長眼出血，依然未能「房事暢通，日子輕鬆」！

庸官廢政，抗疫防疫一鑊泡，民怨沸騰！作為本港嘅深層次矛盾，土地、房屋問題更是民怨嘅一大來源！呢，庸官吹水為民就叻，真正攞得出實績嘅就欠奉，所謂「信念」，信佢半成都雙目失明！功夫茶只能咁講，芝麻從來種不出西瓜！而糊塗蛋又怎會生出聰明娃？民生無小事，公屋申請輪候遙無期，上天攬月分分鐘易過等上樓！

呢嗱！房委會尋日又傳來「噩耗」喇！最新公屋輪候冊數字，截至今年3月底，約有15萬宗一般公屋申請，以及約10萬宗配額及計分制下嘅非長者一人申請，合共逾25萬宗。一般申請者嘅平均輪候時間為5.8年，當中長者一人申請者嘅平均輪候時間為3.6年，較上次公布分別升0.1年及0.2年。根據過往數字，公屋平均輪候時間自1999年3月底嘅平均輪候時間為6年，並於翌年3月底跌至5.3年，換句話講，即係目前輪候時間係20年來最高！基層等上樓仲唔係望到頸長？長者上得樓嚟，恐怕亦已齒搖搖而髮蒼蒼矣！人生無奈，一味等待！政府言而無信，等上樓由3年幾乎一跳變6年，呢個「飛躍進步獎」，苦盡20多萬劏房客！

本屆政府覓地建公屋無能，至叻藉口多多，房委會就諸多解釋，指受去年新冠肺炎疫情影響，編配工作包括駿洋邨及暉明邨未能如期入伙；而目前整體嘅編配工作已恢復正常，包括駿洋邨及暉明邨入伙手續陸續完成，喺今年第一季中獲得編配嘅一般申請者已有4,000宗，而獲得編配嘅長者一人申請者，亦由上一季嘅600宗上升至700宗云云。講多無謂，食多會滯，依家癥結無非僧多粥少，庸官唔積極覓地建多啲公屋追落後，公屋輪候人龍只會愈排愈長，想同萬里長城鬥長競爭威乎？

嗱，依家20多萬劏房客就繼續屈喺尺租貴過豪宅嘅劏房，呢啲廚廁合一，甚至空間細過監倉嘅所謂「居所」，喺炎熱夏天，當真係非人生活！廢官所謂「重中之重」，咁多年嚟，難道只係學得烏龜法──得縮頭時且縮頭？一直冇好好改善基層「房事」！其實，香港唔係冇地，本報去年初不惜動用人力物力，更出動航拍搜集資料，結果找出港九新界過千頃棕地和唔少空置工廈，政府若真心為民，好好策劃用嚟起公屋，「大庇天下基層俱歡顏」，又何須「明日大愚」，遙遠的空中樓閣，廢噏當秘笈吖！