神州觀察：網絡綜藝誘浪費　加強規管正風氣

內地《反食品浪費法》剛實施不久，近日便有網絡綜藝節目爆出醜聞，一檔名為《青春有你》的男團選秀真人騷被指誘導粉絲以購買某款牛奶、掃描樽蓋內二維碼的方式為心儀偶像投票，結果引發粉絲大量購入，卻又喝不完，惟有倒入坑渠之中，從而造成嚴重浪費。此舉無異於頂風作案，北京市廣播電視局則於日前印發通知，欲加強規管遏止，只是行為背後有着巨大的商業利益驅動，能否真正管住尚不好說。

正如通知中提到的綜藝節目「花錢買投票」環節，便是導致本次事件的關鍵所在，事實上，這也是不少其他偶像選秀類綜藝節目的慣常做法。一些企業經銷商及節目製作方、網絡綜藝平台、粉絲助力團都積極參與其中，商家可以通過節目提高知名度，促進產品銷量；節目、平台則可以此增加收視率、關注度，賺取更多廣告費、贊助費；粉絲助力團、應援會的作用亦不容小覷，往往可以通過眾籌集資為偶像買人氣、刷排名，進而與藝人公司、節目主辦單位產生難以割捨的利益關係。

內地官媒近日接連就此發文批評，指出在大量牛奶被倒的背後，是以揮霍浪費為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重，及對法律的褻瀆與蔑視，敗壞了社會風氣，誤導了民眾的價值觀，容易養成享樂、拜金等不良行為；一些專家學者亦建議政府主管部門需加大監管力度，採取切實有效辦法，從嚴打擊各種以追星的名義大量浪費食品的行為。然而需要指出的是，關於綜藝節目中禁止「花錢買投票」的規定，國家廣電總局於去年初就已制訂發布，顯然沒有被廣泛執行。

同樣地，一些行業領域在制止浪費、傳播正能量、堅守社會道德底線等方面仍然問題多多，譬如江蘇南京有麵包店近日被揭將大量麵包棄於垃圾桶，原因只是尺寸或形狀不合標準而已，為何不考慮打折出售或分配給員工？而當日賣剩的麵包，大可捐贈給有需要人士。北京則有網紅經常拍片炫富，被批腐化社會風氣，卻仍吸引大批粉絲支持。至於一些追星族的不理性舉動更是令人咋舌，譬如偷偷潛入藝人住過的酒店房拍照打卡，吃掉偶像剩下的零食，甚至翻找偶像丟棄的垃圾，帶走他們用過的口罩，簡直到了病態程度。

同時亦需看到，娛樂圈一些偶像藝人的不良藝德品行也給社會造成錯誤示範，不時顛覆人們的「三觀」，必須加強整治。像女藝人鄭爽早前接連爆出代孕風波、天價片酬、逃稅等問題，勢令那些累死累活、月入不過千元的底層民眾心理嚴重失衡；本次《青春有你》節目中，亦爆出有練習生父母涉嫌賣淫、販毒醜聞，顯然與當局的某些限令相牴觸，相關規管又在哪裏？