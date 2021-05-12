唐代杜牧的《阿房宮賦》說要愛人民，國運才可鞏固，但是怎樣愛人民卻是千古大難題。

西方說民主便是愛人民，西方的興旺、強盛依賴民主。但是，為甚麼歷史上似乎只有西方所謂民主才使國家強盛，倣效者卻是失敗者多？西方歷史的民主典範，雅典與羅馬在共和國時代是依靠奴隸制支撐，也很快變成專制的帝國制。法國大革命高舉民主、自由、平等、博愛，不僅帶來專制的暴虐，結局更是建立起拿破崙的帝制。

西方的民主制國家，包括歐美的發達國家，它們的興起是依靠民主政制？抑或是奴隸貿易、奴隸制、滅絕美洲原居民、劫掠他國而來的呢？後者是靠軍力，不是民主的道德精神。即使歐洲的民主國家，也孕育出納粹主義，今天還藉民主選舉借屍還魂，甚或如烏克蘭等，在西方資助下，新納粹正在大肆活動。

至於南美，殖民地中最早民主獨立的，大多數演變成軍事獨裁。反而是在民主選舉中獲勝的民族主義政權，卻被美國用各種邪惡手段制裁、顛覆。古巴是老例子，委內瑞拉、玻利維亞是活生生的例子。

西方本應在各國推動它們認為最好的民主制度，結果除了顛覆、侵略之外，便是「顏色革命」，用暴民暴動來推翻民主政制。或許這便證明西方民主，西方的強盛是依靠對他國的破壞而來。要國家強盛，西方的成功經驗便是擺脫外力。但是要侵略別國，從對別國的掠奪來積累本國民主發展的條件、資源。

可是，走先一步的西方各國，會容許其他國家真的倣效它們的做法嗎？一來其他國家發展，一如德國，必然打擊它們既有殖民勢力範圍，侵蝕它們的既得利益。二來其他國家用西方的方法強盛，必然要繼續擴大，衝擊西方既有的地盤。此所以，美國不容許日本復興，挑戰它的政經力量，也要抑制歐盟的擴張，不容脫離美國控制而真正獨立。在新興國家的競爭下，西方各老大殖民主義民主國家，更要抱團（七國集團）抵抗，也循美國的指揮攻擊中國及俄羅斯。

西方宣揚民主，實際上卻不讓其他國家倣效它們用別國血汗建立的繁榮與強盛。中國的百年鬥爭，成就了一條西方民主所不同，也不容許的發展道路。這便是在帝制之後，在民國混戰，列強欺凌侵略之下，中國人民用幾代血汗造就的成功之路。

要說愛人民，不是讓他們幾年投一次票，替不公義的政治經濟制度粉飾一下，而是幹實事。這也是中國與印度在發展途上的巨大差別，誰更愛人民呢？