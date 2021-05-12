台灣當局乘着新冠肺炎疫情，拚命往今年的世界衞生大會（WHA）鑽，想獲邀參加會議，吹噓要讓世人分享「台灣抗疫成功經驗」。

台灣官員聲稱，台灣疫情最早被控制，最早「清零」，是因為台灣有完善的防疫制度，完善和先進的醫護水平，透明的報告疫情機制，台灣是民主和重視人權的社會等等。其實，從一開始，台灣的疫情就非常輕微，對外封關檢疫工作量甚微。那時，和台灣「人流」交往最多的中國大陸採取了最果斷的防疫措施，守護了百萬計在大陸的台灣同胞，讓他們避過一劫，染病者得到了及時有效的治療和醫護。試想想，如果不是中國大陸的抗疫工作，這麼多的台灣同胞跑回台灣，台灣的防疫抗疫能夠這麼輕鬆取得「巨大成功」嗎？吹甚麼吹？

台灣當局當然知道這是怎麼回事，然而如果不拿台灣抗疫亂吹，那就實在拿不出一個像樣的「理由」參加世界衞生大會。要知道，在此之前台灣已多次被拒了。更令台灣受到鼓舞的，是七國集團（G7）的外長破天荒地發表公報，首次提出支持台灣「有意義」地參與世衞論壇和世界衞生大會。

美國國務卿布林肯則呼籲世衞總幹事譚德塞邀請台灣，美國參眾兩院外交委員會還發起一項「讓台灣幫忙」活動，讓西方「眾多民主國家和全球社交媒體」響應，聲勢空前的為台灣參加世界衞生大會大做輿論，施加壓力。一時間，台灣參加世界衞生大會似乎成了「國際話題」，台灣的「外交空間」有望伸展。

台灣的衞生福利部部長陳時中興奮莫名，逢人便說，今年接到世界衞生大會邀請函的可能性「比以往都大」。然而，過了最後的時刻，還沒收到邀請函，陳時中成了熱鍋螞蟻，仍死不甘心地說「要盡最後努力」，真是「無可奈何花落去」。不，根本沒有甚麼花落去，只有清流水，只有風吹夢杳，只有瞬間即逝的空歡喜。

蔡英文當局棄毀「九二共識」、更起勁地「台獨」後，最危險的不是「外交空間」被擠壓，而是被統一的命運步步逼近。