中國長征五號B遙二運載火箭殘骸日前墜落印度洋海域，最失望的莫過於美國政客和傳媒。他們連日不斷渲染中國火箭殘骸「失控」，可能墜落民居，批評中國不負責任，無視太空安全云云。結果所有指控都落空，中國火箭殘骸並沒有為他們帶來任何驚喜，不失望才怪。實際上，火箭完成任務後墜回地球是很正常的事，絕大部分零件進入大氣層後會燒毀，造成危害的概率極低。美國刻意扭曲事實，炒作中國火箭「失控」，可謂卑鄙至極。

有法國媒體看不過眼，批評美國渲染火箭失控墜毀是故弄玄虛，其實這不僅僅是故弄玄虛，而且是故意抹黑。美國從不放過任何攻擊中國的機會，沒有藉口也要製造藉口，甚至製造謊言，早已習以為常。人們只是沒有想到，他們連火箭殘骸墜回地球這種正常現象也要大肆炒作，並往中國身上潑髒水，可見他們是多麼無聊和無恥。中國專家透露，今年3月有枚美國火箭殘骸墜落至中國某農場，到底是誰不負責任？誰無視太空安全？答案不言而喻。

當然，老美從來不認為造謠可恥，可恥的是自己沒有把謠言造好。曾擔任中情局局長的前國務卿蓬佩奧公然宣揚，「撒謊、欺騙、偷竊」才是美國不斷探索進取的榮耀。由此可見，美國將專業精湛的騙術視為榮耀，以此欺世盜名，賭的就是他們控制國際話語權，絕大多數人不會去探尋真相，即使有人懷疑也無法發聲，萬一騙術遭揭穿，他們也絕不會承認，承認了也是不了了之。例如當年美國以一袋洗衣粉誣稱伊拉克藏有大殺傷力武器，結果把伊拉克炸成一片廢墟，也沒有發現任何大殺傷力武器，美國道歉了嗎？謝罪了嗎？

很明顯，美國很想將對付伊拉克的手法用在中國身上，可是中國並非伊拉克，老美根本力不從心，也沒有這種膽量，於是只能通過造謠抹黑來發洩本身的恐懼和焦慮。