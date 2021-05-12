本報昨日頭版報道屯門河未活化先醜化，變成「垃圾河」，大量垃圾、油污漂浮，連廚餘都倒進河中，發出劇烈臭味，炎夏陣陣熱風吹來，更加令人難以忍受。屯門河貫穿整個新市鎮，逾48萬人口每日都要面對臭河，就如流行曲歌詞所描寫，「呼吸都有害」。

香港變成臭港，河流污染遍布各區，沙田城門河可說是新市鎮臭河的祖宗，多次爆出污水事件，五顏六色，2018年10月5日，港鐵火炭站至桂地街一段城門河呈螢光綠色；去年10月13日，大圍文禮閣對開一段城門河變成藍綠色；去年12月11日，河面出現神秘油污及百多條死魚，水面呈現奶黃色的油污，懷疑是違規排污導致；今年1月，該河水質突然變成「奶昔」般藍綠色，散播漂白水般臭味，有人拍到污染物由港鐵大圍站對開一個排水口排出。

環保署曾回應說，河水酸鹼度正常，沿河一帶未發現非法排放或可疑污染源，大事化小，小事化無，部門交出這樣的答案，自然是代表不用再跟進，懶理有圖有片為證。以往有污染個案被揭發是地盤的染料缸破穿，白色的染料流到城門河，當局若認真追查源頭，豈會容忍河水再三變色？雖然河水並非供飲用，但污水破壞生態，亦對居民健康造成隱憂。

官僚辦事一脈相承，就像屯門河惡臭事件，環保署、食環署及渠務署等部門都是互相推卸責任，如同「三不管」地帶。本報在3年前亦已揭發多個部門懶理三無大廈「駁錯渠」，污水渠誤駁雨水收集系統，藍巴勒海峽成為「臭海」。申訴署炮轟屋宇署及環保署未有盡職責，雖然大快人心，但鬧完有甚麼用，會有改善嗎？政府若果有心撥亂反正，便應該成立跨部門小組，合力徹查污水事件，絕對不能容許同類事件一而再發生。