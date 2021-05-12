2008年，時任國家副主席習近平視察香港時提出「三權合作」，指行政、立法和司法機關應「互相理解、互相支持」。13年後，這些話依然歷歷在目。經過暴亂和疫情雙重打擊過後，如何把握契機，令社會重回正軌，香港重新出發，需要的正是三權合作。面對問題，沒有人可以獨善其身！要想發展，需要以法治港，關鍵是同心協力，共渡難關！

對於政府來說，必須把握契機，改善施政。過去的種種庸碌怠政，使得港府不僅常常丟了西瓜，連芝麻也沒檢到。一個香港電台，鬧得雞飛狗跳，港府錢出了，苦又要受，竟然還甘心接受！在用地方面，北區那麼好的土地，拿來做「殯儀城」，或者任由其一直空置，又要耗費10餘年去填海，這樣如何解決基層市民安居問題？大灣區發展更是被當成一句「口號」，難怪有市民長久對官員表現失望，認為他們庸碌無能。

對於議員來說，也必須敢於挑戰、勇於擔當，立法會議員並不是甚麼「馬後炮」，政府出現施政失誤，議員也難辭其咎。應當以身作則，推動政府改善施政，履行職能。遇到任何的不合理，要據理力爭，驅使政府糾正。議會改革，目的是讓每一個議員能務實議政，解決社會深層次矛盾。

對於司法來說，改革更是刻不容緩！法官不能夠一直坐在象牙塔裏，判案的時候不能脫離現實，保持中立更不代表要把眼睛閉上。例如，香港實施《港區國安法》後，身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）發言稱不合規，但是竟然無人發聲，有關態度必須改變！香港進行司法改革，重整法官隊伍應是首當其衝，法官不能繼續故步自封，司法機關必須舉辦在職培訓，提高法官水平，既要有國際視野，還要有國家情懷。

筆者認為，在行政主導下這三者均應把握契機作出改革，缺一不可。香港社會矛盾近年來之所以愈趨激烈，和三者各行其是有很大關係。須知「三個和尚冇水食」，如果不是你推我讓，就是我做我的，你做你的，最終事事都搞不成。無論是司法改革、土地改革、教育改革，還是醫療改革、經濟結構轉型，都需要行政、立法、司法互相監督，修正調整，但仍然以行政主導為本，這就是《基本法》的基調！對於具體的問題，筆者會在專欄中再詳細評述。

總而言之，在愛國者治港下實行一國兩制，為確保不變形不走樣，三權均責無旁貸，缺一不可。在行政主導下，只有三權緊密合作，相輔相成，香港才有望解決深層次矛盾，才能充分發揮香港所長，國家所需。