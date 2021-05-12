港府檢疫政策混亂，朝令夕改，早就激起極大民怨。早前規定大廈有一宗變種新冠病毒確診個案，整幢大廈居民皆要送檢，連坐式安排本已令無辜入營的市民不滿，詎料入營後的膳食又是另一個民怨火頭。竹篙灣隔離營爆出檢疫市民集體上吐下瀉事件，疑食物中毒，弄致群情洶湧，衞生署才施施然下令撤換飯盒承辦商。

別說飯盒衞生成疑，單看賣相已極不討好。從網上圖片可見，粟米肉餅飯的肉餅比磚頭還硬，肉餅本身更呈灰黑色狀，難怪被營內市民怒批「唔係畀人食」。翻查資料，涉事承辦商是本港4大學童飯盒供應商之一，兩年前曾發生懷疑變壞飯盒事件，導致一間小學的學童上吐下瀉。既然已有「前科」，衞生署還詐作不知，照樣批標，到底港府現行的審標制度，除了價低者得之外，是否不用理會質素？如此貨色也好意思向市民提供，還說甚麼與民同行？林鄭、陳肇始等廢官敢吃嗎？

本來，招標制度可節省成本，提高效益，無可厚非，問題是政府有沒有做好監管。顯而易見，政府一味向錢看，承辦商以平價賤價取勝，政府毫不理會質素，和沒有監管沒有兩樣。除了衞生署外，食環署同樣是監管塞責的佼佼者。申訴專員公署今年初公布主動調查報告，狠批食環署監管外判清潔服務不力，部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標，證明審批機制形同虛設。歸根究柢，問題源於官僚尸位素餐，即是人的問題。

無獨有偶，衞生署、食環署都歸食衞局管理，局長陳肇始責無旁貸。廢官月享30多萬元高薪厚祿，從來沒有做好份工，不但抗疫一事無成，就連提供給市民的飯盒都會食壞人，搞清潔愈搞愈糟，老鼠愈滅愈有，完全物非所值，居然還有顏面賴死不下台。在廢官眼中，納稅人個個都是冤大頭，活該食磚頭肉餅飯盒！