民意調查做得好，當然有參考價值，但如何才能做好，則很考功夫。筆者長期擔當義工的一個團體，內中成員大抵超過1,000人。我曾向身邊的同僚探問，他們之中已注射新冠疫苗的，是選擇德國製的復必泰，還是中國製的科興？答案絕大部分都是選科興。假設在該團體中挑約700人出來做民調，我估計會選擇打中國製疫苗的人，最少佔六、七成。

不過，這樣的民調是否有參考價值？我認為不大有，因為上述團體成立的宗旨，是要弘揚中國傳統倫理和宗教思想，各成員或多或少都會對中國的事物有偏愛，你要他們在中國及西洋產品之間作抉擇，意見便容易出現偏頗。

最近就有機構公布一項民調結果，他們宣稱在網絡上訪問了700多人，只有29%的人打算注射疫苗，其中選擇接種復必泰的佔75%，選科興的就只有3%。這樣的民調結果一望而知，是代表性不足，有嚴重誤導成分，理應撤回重做，他們卻煞有介事地對外公布，用心難免讓人存疑。

根據是次調查，選擇注射復必泰和科興的人極度懸殊，達到25比1，跟現實有極大差距。

直至目前為止，曾接種復必泰的市民有約61萬人，接種科興的約48萬人，比例大約是56比44，兩者不是天淵之別。如果單計5月10日，打第一劑復必泰的有10,800人，打第一劑科興的則有4,900人，比例也不過是69比31，絕不像上述民調般一面倒。

單憑網上調查就想反映全港市民心聲，本身已很不靠譜。較多上網的人群，是中年或以下一輩，我認識很多長者，他們愛選國貨，卻不會在網上表達意願，故這種調查方式肯定是不全面的，而得出的結果明擺着跟現實有偌大差別，主辦機構卻仍堅持發表，甚至要大肆宣揚，這樣做不是太欠專業精神了嗎？