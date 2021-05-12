榴槤飄香，都未必個個接受得到，更何況係大量垃圾、油污、死魚及死老鼠發出嘅陣陣惡臭！飄來魚腥惡臭，媽媽聲震天；飄來垃圾油污難聞，作嘔到嘴邊！阿哥，老朽講緊政府3大部門鬥卸責，渠務署、環保署、食環署淨係識玩拋波，再唔係就狂耍太極推手，令屯門河變成「垃圾河」，逾48萬屯門居民長期飽受困擾。

夏天已到臨，香港天氣特別翳熱，加上疫情持續，若庸官熟視無睹屯門河惡臭問題，令屯門日日夜夜腥臭四溢，長年垃圾水上漂，大大影響居民健康，一眾庸官尸位素餐、執法不力，咁唔該自動消失，咪阻住地球轉！

本報記者日前巡視有關河道，確實發現垃圾處處，河面除了死魚，更有老鼠陳屍岸邊，風一吹，惡臭難頂，偶爾有雀鳥逗留，於垃圾堆中覓食，若然誤吞塑膠或有毒物，分分鐘鳥命不保！當區區議員亦表示，屯門河活化工程至今仍在「研究當中」，尚未有新進展。佢仲指出，水源污染應與駁錯渠有關，導致部分工業廢水排至屯門河。之不過政府仍花大量時間追查，問題遲遲未能解決，佢批評渠務署至今仍未有活化嘅中期方案，或至2030年項目仍未有眉目。

環保署、食環署、渠務署諸部門，過去半年都曾接到市民投訴，可惜部門求其應對，馬虎了事，要言之，個個「潔身自愛」，一係「推」，一係做少少門面工夫，並沒有跨部門會議，睇吓點樣徹底解決問題。唔講唔知，原來活化屯門河工程早喺2007年時已經提出，話要動用10億元，將屯門河打造成地標，發展水上漂浮餐廳及水上活動中心等。總之，歷屆特首個個講就天下無敵，做就有心無力！阿哥，人生易老，光陰飛逝，14年過去了，水上漂浮餐廳冇影，水上活動中心在哪裏？有嘅係水上垃圾浮，死魚、油污交錯縱橫，老鼠屍體發出惡臭！庸官怠政，香港只能變臭港！