本屆特區政府一反上屆政府對反中亂港勢力各種政治組織及其在立法會內的議員的「好打得」態度，一反上屆政府依法檢控2014年非法佔中案被捕疑犯的態度，而這兩項方針本是林鄭月娥在上屆政府期內當政務司司長時堅定不移，倘若要改變，最低限度在競選特首大位之時，也應清楚向支持者作出交代，並昭告天下。筆者當時作為行政長官選委會委員，目睹林鄭上任後施政方針在美麗的詞藻包裝下，作出無聲大轉變，讓人感覺食言反口。筆者自忖受騙上當，但還是抱着良好的願望，從好的方面去想，可能新舊政府交替，政務繁忙，且待再耐心觀察一段時間才作結論。

接着看到本屆政府公然討好反中亂港勢力，且做了3件事。首先，委任前民主黨大腦、也是反對派智囊人物出任局長；其次，未經公開諮詢便滿足反中亂港勢力的要求，增撥50億元投放教育開支；再者，取消中央政策組的原政府智囊，讓反中亂港勢力如願以償。

本屆政府接着再做了3件事之後，便充分暴露原來林鄭正與反中亂港勢力熱舞「探戈」，已樂此不疲，不能自拔。第一，新任律政司司長鄭若驊接任袁國強20多天後，宣布終止調查跟進黎智英涉及的4,300萬元政治秘捐案；第二，在法庭審結非法佔中案9男女的主要搞手案件後，沒有續審其餘39名非法佔中主要搞手案；第三，本屆政府上任後沒再交法庭審理非法佔中案尚餘700多人的案件。新舊律政司司長在公眾懷疑下都沒公開交代，公然違反法治，政府滿心以為「大妥協」、「大退縮」便可換來「大和解」。

其時尚未爆發黑暴，筆者作為本港政界第一人，在2018年揭露政府推行綏靖主義投降退縮的妥協路線，盼通過批評督促政府改弦易轍，重回競選承諾，可惜事與願違，如某政壇權威私下答筆者垂詢時說：變了！