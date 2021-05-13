世界視線：炒作火箭殘骸　美媒親疏有別

中國長征五號B遙二運載火箭殘骸日前墜落印度洋海域，結果未像某些美國傳媒渲染那樣，「殘骸可能在紐約墜毀」。西方一向炒作所謂「中國威脅論」乃至「中國禍害論」，無端指摘中國實驗室洩漏新冠病毒，便是最典型例子。西方輿論今次雖然把「戰場」由「地上」移師「天上」，但「雙重標準」、「親疏有別」的作派卻是如出一轍。

眾所周知，火箭殘骸墜回地球屬正常現象，所有進行太空探索的國家均會發生這種情況，而且絕大部分零件進入大氣層後都會燒毀，落入陸地且人口稠密區域的機率極低，哈佛大學天體物理學家麥克道爾就形容，火箭殘骸產生危險或擊中人的機率實在太低，他「不會因此失眠哪怕一秒鐘」；也有專家指出，火箭殘骸擊傷人類的機率，並不比出車禍高。

最離譜的是，有美國媒體在報道「長五B」殘骸新聞時，標題及內容極盡誇張失實之能事，甚麼「巨大的中國火箭殘骸可能在紐約墜毀」，甚麼「科學家警告，非常巨大的中國太空垃圾，可能讓殘骸傾瀉在紐約或另一個大型城市」，總之怎麼駭人怎麼來。反觀今年3月SpaceX的火箭殘骸墜落在華盛頓州一個農場，媒體的標題卻變成「照亮了西雅圖的夜空」，何其「浪漫」。

這正是西方評論中國事務慣性表現出的「雙重標準」、「親疏有別」。同樣是抗疫封城，發生在武漢即凸顯「中國政府極權專制，妨礙國民人身自由」；發生在意大利卻代表「意國政府下大決心遏止病毒傳播，甚至不惜犧牲國家經濟利益」。那早前倫敦封城引發數十萬人大逃亡又怎麼說？也許實在太難「美言」，西方輿論惟有選擇集體失聲。

中國火箭殘骸並沒有造成「重大傷亡」，那之前胡吹瞎說的美媒是否需要道歉？事實是，美國以子虛烏有的「大殺傷力武器」為由攻打伊拉克，造成生靈塗炭，歷任總統有哪個出來道歉？人們不善忘的話，當會記得世衞專家報告否定中國實驗室洩毒論，美國隨即糾集一眾小弟搞聯署加以質疑，可見老美不僅「死不認錯」，更是「輸打贏要」。