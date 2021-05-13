神州觀察：圍毆家屬搶屍體　工人慘死誰之責

惡劣天氣對於戶外工程作業的危害不言而喻，而對所有施工單位來說，相關預防機制、標準要求更應了然於胸，並嚴格遵照執行才是，否則安全施工便無從保障，甚至隨時危及工人性命。反之，能於極端惡劣天氣仍讓工人戶外作業的，必屬無視法規、冷漠無情之輩，這樣的公司或企業，為了自身的利益得失，事後不擇手段地掩飾問題，妄圖卸責脫罪，亦不足奇。

湖北省日前遭受冰雹及雷雨大風天氣侵襲，省氣象局連發逾百條預警，其中武漢市氣象台亦於當天下午2時許發布大風黃色預警信號，惟在某處戶外，仍有兩名工人在高空展開幕牆工程保潔作業，以致突然遭遇停電，困在吊船，復遭強風吹至撞上外牆，兩人當場慘死。據悉兩人任職湖北高藝裝飾工程有限公司，保潔的工程則涉及建設方武漢地鐵集團及承建商上海寶治集團；按照常理，面對如此惡劣天氣，工人應不至主動請纓作業，就算他們肯，任職公司與保潔對象亦當按規定進行制止，然而奪命事故還是發生了，孰令致之？

更荒唐的是，救援人員見兩人已死，便隨意將遺體棄於樓層中，乃至死者家屬之後往現場了解，所涉建設方及承建商均無派人接洽他們，或處理善後事宜；待到深夜，更有數十名統一着裝人員抵達現場，不由分說便對死者家屬進行圍毆，並將兩具遺體搶走，簡直無法無天。此事的蹺蹊之處還在於，事發近半日，出了兩條人命，當地警方及相關部門全不見蹤影，為何不是第一時間派員接管、勘驗現場或將遺體移送處理？對方公然搶屍，是想毀屍滅迹嗎？又是誰給了他們這麽大的膽子？

由此看出，內地屢現安全生產事故，不是沒有原因，除了一些企業因自身法治觀念、安全意識淡薄，不認真履行生產管理責任，或是因一些地方職能部門監管敷衍，懶作為縱容出來，有的根本是因一些企業財大氣粗，底子厚、背景強大，不怕出事，故而可以更加無視安全生產，不顧惜工人的死活。正如本案，對方之所以敢在出事後明目張膽、有恃無恐地毀滅證據，掩蓋真相，做出公然搶屍、毆打死者家屬之舉，想必後台夠硬；興許哪天發生更大的安全事故，對方還會有更強悍霸道的手段使出，都不會令人太感意外。

如此一來，安全事故何時才能有效遏制？安全責任重於泰山豈不是在空喊口號？這種問題在一些煤礦及化工企業的安全事故中尤為突出，譬如有的明明在出事前剛作過安全檢查，結果一轉頭就爆炸或塌陷了，這種檢查肯定屬走過場；有些礦廠敢於事後瞞報、延報，甚至公然抗法，是否說明背後有更大的保護傘撐腰？屢釀奪命生產事故，責任在誰不言自明。