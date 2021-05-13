功夫茶：宣誓復辣招追薪　區會終撥亂可期

反對派喺2019年區議會選舉翻盤大勝，18個區議會攬炒派囊括咗17個，人一黃，腦死亡，香江從此多事矣！「黃議員」做嘅「好事」，10隻手指加10隻腳趾都數唔晒！佢哋支政府糧，不但冇履行區議會服務地區嘅本心和熱誠，反而一直同政府對着幹！

嗱！一眾黃議員即使當選履新後，仍然有唔少參與非法集結、涉嫌喺社交網站轉發向警員「起底」貼文、港獨言論，甚至「禁錮」政府官員，外界炮轟區議會淪為「黑暴基地」，並非無的放矢，而有政府官員亦多次開腔批評區議會已失效！換言之，區議員不務正業，無規無矩，再唔撥亂反正，香港容乜易變日本郵船──遲早丸（完）！

為了令「獨瘤」黃議員冇得留低，遏止區議會亂象，立法會尋日恢復二讀辯論有關宣誓條例草案，包括區議員宣誓機制及違誓後果。有關公職人員宣誓修例草案，終以40票贊成、1票反對下，三讀通過，所有現職區議員最快下月會獲安排宣誓。政府過去一直縱容及迴避問題，令港獨及自決嘅苗頭如病毒擴散。有議員認為政府亦應將社福、醫護、教育等公務人員納入宣誓範圍。

事實上，有關宣誓修例已令一眾黃議員「聞風喪膽」，知道「座上客常滿，樽中酒不空」嘅好日子已不再，呢！深水埗區議會日前開會，幾個反對派議員公然飲紅酒，認真無規無矩，開會當開派對，阿哥，一節見則百節知，區議員係乜嘢貨色，都唔使功夫茶畫公仔畫出腸嘞啩！現時已有逾20個區議員辭職，原因即使各有不同，要言之，都知道區議員這口飯再不是以前咁好食，唔再可以呼風喚雨，胡作非為！

今趟修例不單止有「正面清單」，亦明確列出9大違反要求嘅「負面清單」，包括作出或進行危害國家安全嘅行為或活動；拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；宣揚或支持港獨主張等。此外，修例同時列出「DQ違誓區議員4部曲」，呢4部曲絕對有全力執行嘅周詳，喺處理虛假宣誓行為方面，如律政司完成搜證後，有足夠證據證明有關人士非真誠宣誓，即係「宣誓當食生菜」，將轉介警方調查。至於若有人違誓，一旦律政司司長根據《立法會條例》或《區議會條例》提出法律程序，該議員即時自動暫停職務至法庭作最終決定。如最終裁定違誓、宣誓無效，或不符法定要求，不單止被取消就任資格，5年內更不得參加選舉。

據悉，政府正研究被DQ嘅區議員，或會被要求交還自去年1月1日就任起，所獲發嘅所有薪津，有機會被追討17個月薪津近170萬個大洋！啊哈！難怪黃議員嚇到走夾唔抖！時移世易，總算識時務者為「俊傑」，否則偷雞唔到蝕把米，到時扮淒涼博同情都冇用咯！