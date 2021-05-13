正論：爭做外賣黑工　毒瘤趁疫亂港

疫情肆虐本港逾年，百業蕭條經濟插水，唯獨有行業逆市增長一枝獨秀，那就是外賣行業。詎料瘦田無人耕，耕開有人爭，本報調查發現，南亞假難民大舉入侵外賣業，持「行街紙」的南亞假難民紛紛變身「外賣仔」打黑工，除了與本地工人爭飯碗，他們的衞生及守法意識欠奉，隨時導致顧客病從口入，甚至對顧客落手爆竊打劫，後果不堪設想！

香港近期好不容易維持本地低確診情況，甚至連續數天本地零確診，反映最艱難時期已過，清零在望。然而值此關鍵時刻，南亞兵團又在暗裏搞破壞，紅磡、土瓜灣以至荃灣一帶，都出現集團式經營的南亞假難民外賣黑工，他們毫不注意衞生，隨時成為播疫炸彈。單是紅磡區，兩大外賣平台的外賣帳戶訂單便由一名南亞工頭包辦，再外判予同鄉，一個月坐收5萬元厚利，每名外賣員每月也有4,000元-5,000元收入。據悉該集團由工頭到外賣仔主要由持行街紙的黑工組成，絕大部分為申請免遣返聲請的南亞假難民，小部分則以遊客身份入境。

所謂賠本生意無人做，殺頭生意有人做，只要有利可圖，有快錢可搵，假難民根本不理會違法與否。本報記者連日到黃埔花園一帶直擊，發現早上9點開始已有多名南亞外賣員在屋苑外圍等候訂單，接近中午便見到該名南亞工頭現身，以手機接收外賣平台訂單後隨即分派予手下，他自己則象徵式送一至兩單外賣。假難民外賣兵團亦十分警覺，為免違反禁聚令，最多3人一組在港鐵站外等候，當有訂單即分頭行動。記者親眼所見，假難民外賣兵團衞生意識低下，送餐時沒有戴上口罩，遑論消毒雙手，要是他們之中有隱形患者存在，對社區將造成災難性的後果；部分人則以單車送餐，在馬路上橫衝直撞，不是衝紅燈，就是在車輛間左穿右插，隨時危及其他駕駛者及行人安全，累人累物累街坊。

假難民外賣兵團不僅造成播毒及交通安全隱患，更不得不提的是他們深入大小屋苑送外賣，對顧客家庭環境有大約了解，要是他們覷準老弱婦孺的家庭落手，打家劫舍，劫財劫色，將有多少人受害，不問可知。別以為這是危言聳聽，南亞假難民向來是本港治安毒瘤，涉及的刑事罪行層出不窮，打劫爆竊已算「小兒科」，不少假難民更與黑幫拍住上食大茶飯，打劫金行、群毆開片以至走私販毒，無惡不作。議員對此亦大表憂慮，敦促政府加強執法，正視假難民問題，無奈只是對牛彈琴。

儘管入境處及警方等紀律部隊盡心盡力打擊假難民罪行及黑工問題，例如入境處日前便拘捕了印度裔持行街紙送外賣的懷疑黑工，警方更於今年首兩個月拘捕過百名涉及刑事罪行的假難民，惟獨木難支，只要港府不在源頭上終止假難民入境，關上免遣返聲請的大門，紀律部隊再賣力也是徒然。

這樣說絕非無的放矢。回歸前港英政府加入聯合國《禁止酷刑公約》，成為南亞假難民禍港的遠因，但英國人向來不安好心，專為香港埋地雷，回歸後首屆董建華政府理應認真拆彈，撥亂反正，可惜事與願違，港府不但將港英的地雷全盤接收，對假難民無任歡迎，令香港變相成為「第一收容港」，而且直到今日仍無意退出國際公約，甚至連設立禁閉式難民營、取消行街紙制度也不予考慮。既然假難民來港後好吃好住好招待，前赴後繼何足為奇？

最令納稅人意難平的是，港府善財難捨，冤枉甘心。在疫情吃緊、百業蕭條的大環境下，港府一方面拒設失業援助金，另一方面卻讓假難民享盡「皇帝級」待遇，單是本年度保安局用於假難民的開支預算已高逾12.7億元，較去年度多逾2.6億元，亦是近7個財政年度最高，而且7年來瘋狂燒掉60億元公帑，猶如財政黑洞。偏偏港府甘之如飴，和平時錙銖必較是兩個樣子，叫納稅人情何以堪？

說到底，免遣返聲請根本就是一個「搵笨」機制，假難民入境本港後只要提出免遣返聲請，即使九成九不合難民資格，港府都不能將之遣返；而等待甄別期間，他們又可利用行街紙從事種種犯罪活動；即使被判別為不合難民資格，還可以利用免費的司法程序上訴，上訴失敗又可以司法覆核，以致有的個案一拖10年。目前仍有數以千計的上訴或覆核案件等候處理，司法機構又欠缺效率，起碼需時10年才能清零。香港人除了無奈，還是只有無奈！