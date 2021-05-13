最近與年輕的朋友談屯門的發展，覺得大有可為，但是必須突破原來的框框。

屯門新市鎮規劃有問題，當初以工業發展為主，結果香港工業轉移北上，屯門便只落得結構失業的基層社區。其後的分區發展，也違背早年英國在香港發展新市鎮的複合平衡原則。公屋為主，交通不便也昂貴，出現悲情社區的感嘆。

要扭轉這個困局，本可用荃灣屯門鐵路打通與市區的通勤之路，可惜特區政府還是抱着殖民地的財政方針，不賺不幹，而不懂基建對地區發展的帶動作用。縱有西鐵，卻是繞一大圈從元朗入九龍，費時失事。

這樣的發展困局，卻造就屯門在香港的價格低窪區，也缺地產商的衝擊，地價稍低，只要有工作，生活也可安穩。

屯門的發展應要利用發展落後的劣勢，轉為優勢。一是保持低價水平，不要讓領展和地產商任意抬高地價、租金。一方面低價可吸引外來購買力，另一方面，不過度商業化、中產化，保留屯門基層社區市場的風貌，使在香港高度商業化的發展中保留一懷舊樂土，既保存本地幾十年的社區面貌和傳統，也保育由此產生的本土文化。

發展當然要向前進，但與市區交通不便，妨礙九龍市區的擴展入內，也至少隔了元朗，後者形成市區入侵的屏障，減少對屯門的壓力。屯門的發展因此不是依靠香港市區的伸展，反而可大力與對岸的深圳南山區合作。

在現時的交通系統中，屯門接西部通道至深圳，南向經屯門赤鱲角通道往香港的國際機場，和港珠澳大橋跨海而西，這便坐落一交通道的樞紐，可利用機場與深圳的連接，以及珠江口岸東西兩岸的連接，建設新的服務業區。

不過，一是不能讓深圳前海區和香港市區的高樓大廈，高價格成本入侵。屯門社區要從保育出發，力拒地產商帶來的破壞性改建。二是在保育的同時，把現有的設施改善，打造宜居的社區環境，盡量利用海岸線的優美風景，吸引中產的專業人士入住。一方面是在深圳南山區工作的，另一方面是在家工作為主的自由專業人士。既限制無序發展，堅決保存原來社區風貌，又促進改造，引進新的群體，改變當地人口結構、職業結構，甚至利用嶺南大學，開拓新的文化社區，改革單一基層社區為複合立體發展的新區。這樣的改造，不重於政府大灑金錢建設，而在於社區改造，文化建設，發展的思維方向轉變，需要的是社區、社會的投入，集體建設新的社區發展。