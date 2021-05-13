香港公務員隊伍是「一國兩制」下負責「港人治港」的基本骨架，對政府施政賦有決策和執行的責任，「港人治港」怎麼樣？「一國兩制」貫徹落實得怎麼樣？香港的管治狀況怎麼樣？經濟和社會發展得怎麼樣？民生怎麼樣？都和香港公務員體制和隊伍有直接重大全面的關係。

香港的公務員隊伍由港英一手組建，97回歸前，香港公務員號稱政治「中立」，是因為那時的香港公務員不會面對「政治問題」，不會有國家效忠問題，他們只需治理香港地方事務，作出決策和執行。多年來，他們也只具備這樣的訓練和能力。97回歸後，香港憲制地位根本轉變，成為中華人民共和國的特別行政區，隨着中港大勢和世界大勢的深刻變化，香港必須融入國家發展大局和納入國家治理體系。由此，就對香港公務員提出了效忠國家的政治要求，提出了管治香港，推動香港適應新形勢，跟上時代步伐，具備新思維的能力要求。

與此同時，國家也會考慮形勢之變和要求之變，介入香港公務管治運作，做好配合香港融入國家發展大局，納入國家治理體系的工作，要把香港公務員視為國家公務員的一個部分，做到「一國兩制」憲政框架下，國家公務員和香港公務員「分工不分家」，工作互通，這是為「港人治港」注入新元素的舉措。

行政長官日前表示，特區政府很快會與廣東和深圳簽署相關事宜，讓兩地公務員互換「掛職」，促使他們更加了解兩地情況。所謂「掛職」，是內地官場培訓幹部的慣常做法，一個地區、一個部門的幹部被派往外地，在當地黨政部門擔任一定的職務，參與當地各項工作的發展，並分工負責某項工作，負起領導責任。這些「掛職」幹部往往要沉到最基層，幹上一段時間，取得經驗，做出成績，才算「掛職」完成，整個過程要由當地黨政領導和組織部門嚴格考核。

今後，香港公務員「掛職」內地，會不會也是這樣的方法和要求呢？而內地公務員「掛職」香港，又會是甚麼做法呢？在香港內部會不會遇到諸多阻力呢？