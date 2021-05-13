教協早前煞有介事公布一項調查結果，聲稱訪問了逾千人，約40%受訪者有意離開教育界，當中近20%受訪者已有計劃離開，另有超過70%受訪者表示「政治壓力日增」。按照這種比例，等於說最少有數萬名教師將會離職，你相信嗎？教協政治立場偏頗，本來就沒有多少公信力，加上這種網上調查極其兒戲，根本不值一哂。年年都有部分教師正常流失，屬於正常現象，教協刻意扯上政治因素，分明是為了製造恐慌情緒。

說到政治壓力，其實正是教協黃師造成。在他們把持之下，整個教育界烏煙瘴氣，尤其是反修例黑暴以來，黃師肆意荼毒學生，不知禍害了多少年輕人。在逾萬名被捕者之中有四成是學生，最小只有11歲，也有不少教職員被捕並定罪。請問教協，難道這就是他們所說的「政治壓力日增」？教育局共接獲269宗教師專業失德的投訴，至今只有4名教師被釘牌，難道還不夠寬鬆？

老實說，如果真的有40%黃師有意離開，反而是一件好事，這種不務正業的教師留在教育界，只能禍人子弟，早走早着。怕只怕，許多黃師根本捨不得鐵飯碗，嘴上說不要，身體很誠實。

顯而易見，教協的調查純屬自欺欺人。正如早前有調查指21%受訪者計劃移民外國，以此推算150萬港人將會離開香港，極盡誇張之能事。但當你知道該調查是出自「鍾氏民調」，就明白這是怎麼一回事了。這些年來，反對派三不五時進行民意調查，無非想藉此向政府施壓，可惜多數民調形同兒戲，既不科學，又不公正，特別是涉及政治的民調，大多有預設立場和觀點，只是為了誤導市民，沒有任何公信力可言。同樣道理，有外媒早前發表報告稱，香港今年將有1.31萬至1.63萬戶家庭通過BNO移民英國，總共帶走1,500億元。該報告假設每個移民家庭平均有1,000萬元資金，這個數字從何而來？有何根據？