司法機構最近提出改革，有關於投訴法官的處理，分兩層架構，但是外界普遍認為這只是小修小補，之前連量刑委員會也拒絕接納，究竟有多大誠意去改革，可想而知。

其實說得出改革，就一定要顯示決心，未必有實際的作用，但起碼讓廣大市民可以看得到，法律界常說正義需要彰顯於人前，觀感是非常重要。想問司法機構諸公，究竟我們是在哪個國家的領土上，而你們戴金色假髮的傳統，是來自哪個國家？既然把司法看得這麼重要，說是三權分立支撐整個社會，那麼為何在這個重要的環節，還要繼續沿用英式那套呢？

昔日英國殖民地，大部分脫英之後，都廢除了法官要戴假髮這個傳統，美國是最好的例子，有誰敢說英國的法律制度比美國更優勝嗎？反而英國一成不變，國運日漸下降，由日不落國變成日落帝國，香港回歸接近24年，竟然還是繼續沿用這個沒落國家的一套，唯一解釋就是戀殖思想作祟。假髮加大袍大甲，真的以為是上演甚麼古裝宮廷戲。全世界大部分國家的法官都是輕裝上庭，最多穿着黑袍，律師只要在西裝領口上掛上徽章，便能夠識別，既簡單又莊重，香港自命是國際都會，為何表現落後如中世紀呢！

外國人到香港法庭聽審，一定會很驚訝，竟在中國的領土上還沿用殖民地的那套，若問起為何沒有改革，司法機構可給一個滿意的解釋嗎？還有就是律師專業分大律師與律師，這個亦是非常過時的分類，基本上很多普通法國家都已廢除。英制聘用大律師需要經律師指示，不能直接接觸客人，這方面費用經兩個人的手，當然會比較高昂，對客人來說十分不利。雖然行內要廢除這個制度的聲音不絕，但依然有很大的阻力，特別是那些藍血族，崇洋媚外，那就快點離開這個中國人的地方吧！