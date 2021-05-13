司法機構最近有所行動，稱就法官行為的投訴，擬設立包括專責的法官小組以及諮詢委員會的兩層架構處理。並着手設立諮詢委員會，預料今年第3季推行。看起來，似乎好過以前少少，但面對着嚴峻環境，小修小補難言改革。司法機構一味抗拒改革、充滿惰性，如何令廣大市民信服？

香港司法系統如今已是亂七八糟。部分法官審理案件時疑涉及政治色彩，引起判決不公的質疑，大批案件積壓如山久拖不決，投訴處理機制缺乏透明度和問責性等。筆者曾多次呼籲改革刻不容緩，好不容易等來了消息，沒想到卻只是隔靴搔癢，令人失望！所謂改革，就是要步入深水區，要去啃硬骨頭，小打小鬧不是改革，不能解決根本問題。必須大刀闊斧！首要的就是設立量刑委員會並立即去除法官戴假髮的傳統。

頒發量刑指引，再研究設立量刑委員會，這樣才能避免量刑標準不一。目前司法機構仍未提出如何解決法庭對暴力案件量刑不一致的問題，早前有東區裁判官向涉觸犯暴動罪的被告批出保釋，令他們有機會潛逃，而後裁判官竟然絲毫不吸取教訓，再准涉觸犯暴動罪的被告保釋，令人嘩然，這是一年級法律系學生都不會犯下的錯誤。

縱觀全球，英美普通法系國家普遍制訂了明確的量刑指南，以防止量刑偏差和失衡。而香港在處理法例過程中，往往只有最高量刑，無最低量刑，令量刑判刑往往欠缺阻嚇力，甚至令市民產生法官偏頗的觀感。只有將標準清晰化，減少人為錯誤的量刑，才能夠增強透明度和市民信心。

同時，應立即去除法官戴假髮的傳統，法院莊嚴不是要拒人於千里，衣着方面首先要以現代化並以真相示人。更何況香港回歸近24年，法官還戴着假髮，難道說心還屬於大不列顛王國，想為英女王服務？司法制度中最大的風氣問題正是戴假髮，只有假髮退場，才是司法系統現代化及改革的新嘗試。

相關問題還有很多，例如有人濫用司法覆核等法律程序，案件積壓如山，部分案件數年仍未審理完畢等。改革非一日可完成，但絕不代表可無休止的持續下去，只有當即進行改善，香港司法界才能長遠健康發展。

須注意的是，在三權合作、行政主導之下，司法不是「獨立王國」，行政、立法都應協助司法改革，從而避免司法改革一拖再拖。尤其在社會劇烈變化的背景下，不能坐等制度慢慢修正，否則香港難以重回正軌。

筆者對剛上任的終院首席法官張舉能和剛宣布補上終審法院空缺的林文瀚上訴法庭副庭長抱着莫大的期望。