生於憂患，死於安樂。新冠疫情虐肆全球，台灣因為及早對大陸封關，加上旅遊商貿並不發達，成功阻截病毒大規模流入，由是沾沾自喜，自認是抗疫成功的典範。殊不知奇災巨禍總是在麻痹大意之際降臨，昨日當地新增16宗本土感染病例，創單日新高，社區大爆發迫在眉睫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣再新增16宗本土病例及4宗境外輸入病例；另新增一宗調查中個案，涉及華航諾富特酒店群聚。至於前日新增的7宗本土個案中，5宗來自宜蘭縣，是當地一個遊藝場群聚。他強調，由於兩日的個案僅涉及兩場群聚感染，不符合單周3件以上群聚的定義，所以無必要升級警戒至第3級，仍維持第2級。

噢，連提升警戒級別也不做，只能說句祝君好運。當然，站在香港人的角度看，台灣面積比香港大，人口比香港多，目前疫情仍屬輕微，但要知道，新冠病毒傳播力十分驚人，要是涉及變種病毒就更不堪設想，例如本港首名將變種病毒流入社區的印度漢，僅他一人便傳染了約10人。一傳十，十傳百，台灣疫情岌岌可危可謂彰彰明甚。尤其是台灣防疫意識鬆懈已久，綠營又一味醉心政治鬥爭，這一波疫情一旦大爆發，敢寫包單他們一定無力招架。

說綠營只顧政治鬥爭絕非無的放矢。本土感染病例大增後，藍營立委費鴻泰怒轟陳時中「根本應該被槍斃」，結果輿論又炸開了鍋，爭議至今沒完沒了。蔡英文則只關心由藍營發起的828「反萊豬」、「重啟核四」等公投，洗腦式呼籲民眾投不同意，對疫情反彈未置一喙。

台灣比香港更政治化，盲目反中，而且將民主吹成萬能，這種社會不可能抵擋得了新冠疫情，看其老大哥美國便是一例。港府宜打醒十二分精神，適時收緊台灣入境者的檢疫安排，千萬不要中門大開累街坊。