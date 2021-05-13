民意調查是有做得成功的，不過大部分都很兒戲，九成以上取消了，對這世界非但沒有損失，反而可能有正面意義。偏生這世代不少人篤信民調結果，促使很多野心家不停在製造這玩意兒，做出來了，就以此帶動風向，蠱惑人心。

你要知道別人的心思，最有效的方法是觀察，而不是直接問對方有何想法，因為很多人根本不知道自己在想甚麼，自欺欺人者何其多也。朋友，你有試過跟人爭吵嗎？有時對方面紅耳熱、歇斯底里，你想提醒他不要太激動，他卻告訴你自己很冷靜、很客觀地在討論問題。這時候如果有一份問卷擺在面前，問對方那刻心情如何，他可能仍會剔下「很冷靜」的一欄，明眼人卻知道，這答案其實是笑話。

傳統中國的知識分子大多善於觀人，其實要想知人，主要是憑觀，而不是憑問，因此過去的父母官要掌握民情，往往微服出巡，親自觀察，很少會向民眾發問卷，事關問得到的，未必是實情。筆者沒有傳統父母官的觀人智慧，充其量只懂得一些皮毛，但早年也能以此告訴你，香港年輕人的反社會情緒主要跟「上車難」無關，更多次提醒政府不要錯會意思，以免在應對問題時誤中副車。

奈何在上位者懵然不覺，及至反修例風波猝然來襲，才知道不少跑在前頭的抗爭者，其實是來自中產家庭，他們的父母有兩、三套房子，最少有一套是準備留給他們的。這些人卻為了甚麼崇高理想，寧願捨棄豪宅不住，而去蹲監牢。

最近教育專業人員協會又去搞民調，竟得出結果說有約四成教師打算離職。這種調查有兩個問題：一是取樣不平均，主動答問卷的往往是對現況最不滿的人，他們代表不了大多數人的意見；二是這些人口宣要離職，你就信以為真，教協是不是太幼稚了？