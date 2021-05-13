近來學得烏龜法，得縮頭時且縮頭。嘻嘻！特區政府又跪低喇！老朽講緊外傭來港或續約，原先話要強制接種疫苗，「否則佢哋可以選擇唔喺香港做嘢」，庸官起初大言炎炎，誰知旋即宣布不會強推外傭打針。特首林鄭「死撐」，指當時因社區出現變種病毒個案，遂提出嚴厲措施，並稱「強制接種疫苗的決定是需要深思熟慮」。

政府抗疫方寸大失，若有深思熟慮，就唔會予人朝令夕改、倒瀉籮蟹嘅觀感！庸官無能，好似食衞局局長陳肇始力有不逮，防疫無方，經常廢噏當秘笈，根本就係「棺材拐杖」──死頂！強制打針極不道德，即使內地官媒都曾發表文章，批評強制接種疫苗，暴露了個別地方對權力和強制嘅過度信賴，社會治理能力嚴重欠缺。

文章亦指咁做既悖離疫苗接種嘅科學要求，違背中央嘅決策部署，同時侵犯民眾權利！國家衞健委新聞發言人也批評個別地方對疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切嘅情況，呢種強制要求全部員工接種嘅做法必須堅定予以糾正！老朽認為呢啲先至係「人話」！

事實上，接唔接種疫苗，都真係「一家唔知一家事」，專家對於「醫學風險」嘅說話，至今猝死個案冇一單同打疫苗有直接關係，老朽只能說「信不信由你」！之不過，強制接種除咗不人道，亦涉侵犯民眾權利。正如有人詰問：若然只限某類人士強制接種，都係唔公道。既然來港工作嘅外傭，其前提係必須接種疫苗，咁其他來港工作嘅人士何以就不必？所以話，庸官若真係有「深思熟慮」，同時有「科學考慮」，又豈會貿貿然針對外傭，要人哋打咗針才可來港工作？

不過，一向要威嘅林鄭又點會咁易認衰，佢就話要安排全港外傭進行多一次強制檢測。有外傭工會堅稱港府歧視，標籤外傭係高危群組，呼籲下周日（16日）穿紅衣表達不滿！老朽都會穿鮮紅T恤外出以示支持！