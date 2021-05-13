本周一，江西省政協副主席肖毅被中紀委拿下，成為今年腐敗落台的第8位省部級高官。肖毅3月份剛剛卸任撫州市委書記，當時還一度信誓旦旦地鼓吹對腐敗零容忍。在肖毅的仕途軌迹中，有一段特殊的經歷尤其令人關注。從2006年至2015年，他在近10年裏擔任江西省政府駐北京辦事處副主任、黨組副書記、主任、黨組書記。

此次落台後，肖毅也成為自中共十八大以來，第5位被查辦的省政府駐京辦主任。2019年，山東省駐京辦主任竇玉明被查，受賄近1,000萬元人民幣。更早之前，遼寧省駐京辦主任劉鳳海、安徽省駐京辦主任朱琳、河北省駐京辦主任古懷璞，也均鋃鐺入獄。至於其他受到查處的市級、縣級駐京辦主任，則數量更多。

在各省的衙門機構中，駐京辦是個特殊的存在，雖然其規模不大，但是權責至重。一是負責本省大員進京時迎來送往，吃喝拉撒，都需要駐京辦貼身服侍伺候。二是負責「跑部錢進」，與發改委、財政部這些實權衙門牽線搭橋，爭取項目審批和財政撥款。三是打探消息，及時向本省上司報告，以便準確掌握京城高層動向，並且與本省在京「老領導」等搞好關係。而這當中的許多事，都無法通過正常渠道進行，請客吃飯、送禮進貢是駐京辦的「必修課」和「主旋律」，本身即是灰色地帶。

故此，駐京辦主任必定是備受本省主腦信賴的可靠之人，而且需要手眼通天、八面玲瓏、左右逢源、人脈寬廣。而駐京辦身在京城，卻歸本省領導，天高皇帝遠，儼然獨立王國，尋租空間極大。公款吃喝、奢靡浪費、請託辦事、私設小金庫，都是家常便飯；買官賣官、近親繁殖，也是普遍現象，幾乎成為默許的潛規則。山東省駐京辦主任竇玉明的罪狀之一，就是大搞迷信活動「保官升官」，依靠江湖騙子「跑官買官」。

也正因為駐京辦主任都是上司的心腹，所以往往牽涉「老領導」的窩案，一榮俱榮，一損俱損。例如，廣西駐京辦原副主任李一洪牽涉原全國人大副委員長、廣西政府主席成克杰案，瀋陽駐京辦原主任崔力牽涉瀋陽市長慕綏新案，蕪湖市駐京辦主任孫平涉及原安徽省常務副省長、蕪湖市委書記陳樹隆案。一同起高樓、宴賓客，又相繼樓塌了。

鑑於駐京辦成為「蛀京辦」，早在2010年，國務院辦公廳曾經發文，要求撤銷全國縣級駐京辦，市級駐京辦也需嚴格審批才能根據工作需要設置。上有政策，下有對策，幾乎所有駐京辦都換個名堂保留了下來，或以聯誼會名義，或是披上公司、中心等外衣，換湯不換藥，還是那一套。如今，駐京辦主任接二連三落台，就說明了過往的整頓流於形式。

究其原因，在內地高度集權的體制下，國家部委掌握幾乎所有重要政治經濟資源，官員任免、資金撥付都要在北京操作，這令駐京辦成為剛性需求。只要這種官場遊戲規則不變，無論怎樣整頓，也不可能標本兼治。