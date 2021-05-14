正論：管理公廁大混亂　食署垃圾都不如

每說起香港的公廁，污水橫流、臭氣沖天、設施破爛等形容詞便會在市民腦際浮現，這固然是使用者欠缺公德心，但管理的政府部門冇心冇肺冇靈魂，從來沒有以民為本，絕對難辭其咎。尤其是疫情仍未止息，公共衞生怎麼強調都不過分，偏偏食環署等部門尸位素餐，管理塞責，以致有的公廁翻新工程一拖17年，有的工程延誤逾百天僅向承辦商罰款54元，令人嘆為觀止。

忍無可忍，毋須再忍。申訴專員公署就食環署及建築署對公廁的管理和維修發表調查報告，力數4宗罪，包括巡查不達標、承辦商無王管、翻新慢及衞生欠佳。全港目前約有808間公廁由食環署管理，當中有610間由外判承辦商提供潔淨服務。惟申訴署發現食環署沒有善用投訴數據提升管理效能，儘管近年每年接獲過千宗甚至二千多宗的投訴，涉及外判承辦商的投訴超過八成，但食環署沒有就公廁投訴分項統計分析，難以分析問題與可改善之處。只知向服務不達標的外判承辦商發出「失責通知書」，每年發出數百份至逾千份，但服務質素毫無改善，顯見一紙虛文，只是食環署敷衍輿論的遮羞布。

更不堪的是，食環署拖延成性，每年只有約48間公廁納入翻新，即每間公廁平均隔約17年才獲翻新一次。17年，一個呱呱墮地的嬰兒都長得亭亭玉立了，該署竟然連翻新一個公廁都拖個地老天荒，特別是被列入高使用率的公廁共有248間，佔總數31%，當中更有15間每天有逾3,000人使用。公廁使用頻率高，翻新慢，難怪本港公廁總是予人臭不可聞、污穢不堪之感。雖然食環署要求外判承辦商安排「廁所事務員」長駐高使用率的公廁，但準則並不合理，皆因每日300人使用的公廁與每日過千以至3,000人使用的公廁，皆列入高使用率公廁，派駐人手一樣，衞生差劣就是必然結果。

另外，公廁維修保養工程亦不時有延誤，報告質疑當局對承辦商的懲罰欠缺阻嚇力，例如曾有一項更換感應式自動沖廁閥工程，足足延誤125日，施工金額為320元，罰款僅54元；另一項維修公廁天花及牆身混凝土等工程，延誤16日，施工金額為330元，僅罰款2元，簡直笑話。罰則不痛不癢，監管形同虛設，承辦商有恃無恐，會按時維修才怪。

一節見則百節知，連管理一個公廁這麼簡單的事，食環署等部門也有本事搞得一塌糊塗，其胡混度日可想而知。實際上，食環署早就臭名遠播，申訴署早在去年底已嚴詞批評食環署監管敷衍，例如部分外判清潔承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標；就算有外判承辦商服務失責，亦只會獲發「失責通知書」，被扣減不足合約金額0.1%的服務月費作為象徵式懲罰等。事實證明，批評接受，態度照舊，已成食環署痼疾，不管申訴署浪費多少筆墨痛斥，該署一樣毫無知覺，遑論改善。

說到底，本港衞生情況每況愈下，老鼠愈來愈多，奇症怪病長爆長有，根本原因，就是這個負責全港環境衞生的部門，完全沒有認真做好自己份工。單是滅鼠，每年開支高逾二億元，惟老鼠愈滅愈有，大街小巷、新舊樓宇、街市商場、學校住宅，皆是老鼠樂園。如果食環署有知恥近乎勇，知道醜字怎麼寫，怎麼可能在輿論狂轟猛炸下依然故我？香港又怎麼會淪落成全球大鼠戊肝高發之地？

古人說，「官視民如草芥，民視官如寇仇。」食環署從來沒有急民所急、想民所想，官僚對香港沒有感情，為官純粹「為份糧」，抱着「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的態度得過且過。試想想，如果他們真的有將香港當成自己的家，將市民當成自己的家人，怎麼可能連一個公廁都搞不好？怎麼可能連疫病肆虐之際依然沒有知覺？特別是統領食環署的食衞局局長陳肇始無能透頂，恬不知恥，一味賴在台上不做事，疫情固然控制不到，衞生同樣搞不好。做官的心中無民，市民仇視政府，不足為奇矣！