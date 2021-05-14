功夫茶：新界北有地冇屋　廢政府齋噏填海

枯木逢春猶再發，人無兩度再少年！功夫茶之所以感慨時光易逝，青春難延，皆因政府養一班「高薪廢物」，冇靈魂冇心冇肺，思想死咕咕，回歸咁多年嚟，覓地建公屋恍如鬼上身成日話係「重中之重」，一味吹水，長遠房策雲水中，市民「房事」至今難暢通！基層等上樓由3年一跳變成近6年，輪候時間又多咗成倍咁滯，認真該煨！

事實上，香港唔係冇地，係有地冇屋啫！即係有麵粉卻唔肯去整麵包，一味嗌肚餓！庸官對利民之事嘅房策，好高騖遠，得過且過，心中無民，又點會興起「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」吖！呢，立法會尋日討論「以口岸經濟帶動新界北發展」嘅議員議案，一眾議員連珠炮發，指政府但知空談，光屁股坐板櫈，表面睇嚟確有板有眼，可惜齋噏一輪，基層望上樓又係望到頸長眼出血！

嗱！有議員一語戳破政府「用港英時代思維去解決現代問題」，廢官思想滑坡，雙眼失焦而視茫茫，梗係睇唔到原來新界北部土地面積相當於7個「明日大嶼」嘅填海面積啦。喂！阿哥，有現成咁大塊地又唔諗吓點去發展，死都要清空庫房去填海搞個「明日大愚」，噏多兩噏就變「明日黃花」，如此笨實嘅「正苦」，捨易取難，天下少見！

議員炮轟庸官喺規劃土地問題上嘅思維，未能與時並進，令地產商即使持有土地亦難以發展，以致本港樓價持續高企。佢又舉例，早喺30年前已提出北環線嘅構思，奈何至今仍處研究階段，庸官怠政，無過於此。議員又質疑當局計劃將北環線車站上蓋物業交予港鐵發展，點解唔用嚟發展公屋或資助房屋？功夫茶只能說，一眾庸官施政堅離地，點會理解20多萬劏房戶嘅疾苦，若然佢哋知道乜叫做「政之所興在順民心」，又點會捨近求遠，新界北明擺着7個「明日大嶼」都發雞盲睇唔到吖！

有議員更是妙語連珠，大鬧政府冇魄力，指政府應該打造「北創科、南金融」嘅特別香港，喺新界北興建新嘅禮賓府，以身作則，要喺10年內搞掂！仲攞深圳嚟比較，稱深圳用約10年時間就將15平方公里嘅土地，打造成為創科發展嘅龍頭，而香港就光說不練，一事無成。鬼咩，連特首都話唔介意深圳樣樣爬咗香港頭咯！

咁又係，深圳有「速度」而香港只有「折墮」，兩者不可同日而語矣！議員恨鐵不成鋼，奉勸政府作為一隻千幾磅嘅牛，唔好反而被一條鹹水草限制住喎！功夫茶但知，芝麻點可能種出西瓜？本報早前曾動用人力物力為政府搵到大量可建屋嘅棕地、廢置工廈等，如果庸官務實肯接納雅言，即使有條水草限制住都「點草成金」喇！