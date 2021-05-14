世界視線：變種疫潮襲亞洲　二次流行在路上

抗疫逾年，新冠病毒沒有被人類收拾，反而自4月起再度發惡，先擊垮亞洲，將人口大國印度變成煉獄，然後給日本又一個噩夢，近日日本單日新增確診數千宗，東京奧運凍過水！亞洲多國成為變種病毒試煉場，歐美躲得過嗎？悲觀的專家大有人在，只因變種病毒愈變愈厲害，如今世界50多個國家均有蹤迹，下半年恐有一場變種病毒大流行危機。

4月以來，原本疫情穩定的多個亞洲國家相繼失守，變種病毒更呈3線發展，一線在印度，變異的印度病毒株傳播力強，以日均約40萬確診者的速度播散，目前已向鄰國擴散，危機一觸即發。另一線疫潮在日本、台灣，這裏的變種病毒暫以英國病毒株為主，但已有印度變種病毒株的影子，近日兩地確診個案在短時間以幾何級數上升，日本單日新增個案逾7,000宗。

亞洲另一線變種病毒危機在東南亞，包括馬來西亞、新加坡及泰國，其變種病毒也較複雜，既有英國株、南非株，又有印度株，日前曼谷兩所監獄發現三分之一囚犯、即近3,000人同時染疫，立即引爆了泰國防疫疏漏的炸彈。如今的亞洲，早已沒有了往日「防疫模範生」的驕傲，封城、斷航、緊急狀態接連上場，經濟復甦又一次被煞停。

亞洲區失守，既與多國及地區防疫鬆懈有關，也因變種病毒威力增強，與人類交手更狡猾之故。現在美國及歐洲多國雖然每天緊張窺看亞洲各國的疫情，偶爾送上一點物資，但對真正的防疫物資，例如疫苗出口與分配、藥物及藥物原材料出口仍然死咬不放口，這樣的防疫手法實在令人氣結。

像美國嚴控藥物原材料出口，令亞洲疫苗生產受阻，明知亞洲多國一劑疫苗難求，美國的疫苗仍是本國與盟友優先。現在的變種疫症就像一場烈火，歐美只顧在自己邊境防堵輸入，不願主動出力撲火，如此隔岸觀火，能夠自保嗎？有專家認為，新冠肺炎或出現第二波全球大流行，這次是變種大流行，只顧自掃門前雪的防疫措施，最終必成悲劇。