神州觀察：寵物寄運淪虐殺　缺德買賣難遏止

天底下缺德的買賣從來不愁沒人做，且會趨之若鶩，有禁難止。江蘇蘇州的中通快遞中轉站日前遭舉報運送寵物盲盒，當局到場發現30個裝有年幼貓狗的塑膠速遞箱，當中有21隻已死亡，其餘存活的則有不同程度疾病，或是處於瀕死狀態。據悉，該批寵物盲盒屬退件包裹，疑因貨不對辦所致，恰巧遭逢暴雨天氣，而中轉站不知為何，竟將之棄置於室外淋了一整晚的雨，簡直是在造孽。

更叫人無奈的是，不過10天前，位於四川成都的中通快遞運輸站才剛爆出違規寄運寵物盲盒事件，涉及貓狗更有160多隻，並有4隻確認死亡，以致遭內地官媒怒斥，買賣盲盒動物的行為「背離人性」，是在將快樂建立在動物痛苦、甚至失去生命的基礎上，屬娛樂的異化。中通快遞四川省管理中心隨即發聲明強調禁止相關違規寄運行為，並勒令涉事網點停業整頓，近日四川市郵政管理局亦對其作出罰款處理，誰知沒過幾日，蘇州這邊再度出事，可見所謂的整改只是說說而已。

問題背後，無疑都是利益作祟。雖說當局明令禁止寄運活體動物，但一些快遞、物流公司並不會完全遵從，始終做得一筆算一筆，誰會跟錢過不去？只要在寄運登記受理時睜一眼閉一眼即可；有的甚至會與貨主有言在先，表示不保證動物在寄送途中的絕對安全，早前就有買家收貨後發現盲盒中的烏龜折斷腳趾，疑在運送過程中受傷。至於河南漯河那宗如同寵物大屠殺的違規遞送事件，更將相關領域的監管漏洞及風險暴露無遺；問題是，當局連跨省販運病死豬等危及食安、防疫的違規行為亦搞不定，又怎會在寄遞動物上多花精力？

當然，沒有買賣就沒有傷害，某程度上，一些快遞公司的行徑只屬助紂為虐，更深的禍源還在於動物買賣雙方。正如「拼多多」等電商平台早前遭踢爆公然售賣貓、狗、兔子、烏龜等活體寵物盲盒，既不能挑選顏色性別，亦不可拒收，更宣稱玩不起就不要玩；嘴上喊着尊重生命，其實卻在幹着殘害動物的勾當，究竟是甚麽原因導致他們如此變態？同樣地，寵物盲盒賣得風生水起，不正是得益於眾多買家的幫襯？而這些瘋狂支持的買家又與賣家何異？不都是這個缺德而罪惡的產業鏈上的重要組成部分？

的確，只要「人心不盲」，就不會出現如此惡劣、出格的買賣行為，但很顯然，許多人其實已經「盲」得很厲害，為了賺錢或是尋求快樂，根本不會考慮動物的感受與死活；何況有些人購買小動物的動機，可能就是為了虐殺牠們取樂。挖空心思利用寵物賺錢及虐待動物行為更是無處不在，愈發讓人覺得這個社會呈現嚴重病態，卻不知該如何遏止。