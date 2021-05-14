產評：美撐台韓攻芯計　華掌原料添籌碼

美國拜登政府不止繼承前任特朗普政府的反華路線，更愈演愈烈！其正加緊在半導體軟、硬件全面封殺中國，並成功拉攏南韓和台灣包抄。中國也非省油的燈，正從囤積戰略原材料方面部署反制，尤其電動車產業。當下全球疫情揮之不去，又要面對超級通脹來襲，經濟復甦之路本就不容樂觀，如今兩強在戰略產業之爭如火如荼，只怕傾巢之下，難有完卵！向來股市表現行先經濟，近日震盪也許正在預演「全球攬炒」的一幕！

過去，中國在電子設備發展領域上看似成功，實際上正如中國科技富豪所言，是建築在沙漠上的摩天大樓，產業缺乏核心技術的掌握，嚴重依賴美國的軟件和零部件來成就。結果，特朗普政府制裁中國科企，切斷關鍵供應；拜登政府更在晶片設計軟件上加緊封殺，實行「卡脖子」，將中國完全排除於全球晶片產業鏈之外。目前中國晶片技術至少落後5年，即使傾盡舉國之力發憤圖強，投入巨資研發，也難以追回5年的差距，因對手掌握技術，會看準機會劈價，一下子就能把中國的努力抹殺，更何況如今美國全面圍堵技術供給，要實現獨立自主實在艱難。

早前拜登政府召開半導體峰會，事後有指晶片代工「一哥」台積電已加入聯盟，共同游說美國政府投入500億美元助力研發製造。差不多同一時間，南韓又證實會組建半導體「國家隊」，涉資高達3.5萬億元，試問沒有美國撐腰，在中美夾縫的南韓豈可明目張膽公布大計？

貴為全球第二大經濟體的中國，雖遇到強敵圍堵，但也並非毫無反制之力，尤其這些年藉着海外併購及早在非洲投資，買下不少用於電池生產的稀有金屬資源，如鈷、鎳、鋰、稀土等原材料，其重要性與晶片不遑多讓，皆被喻為「新石油」。英、美雖已察覺危機所在，紛加快開採及儲備相關材料，但正如中國發展晶片一樣，絕非一蹴而就。如是者，若中國真的出這張「王牌」切斷供應，只怕全球會受前所未有的震盪。

當晶片圍堵遇上電動車原材料，難怪美國總統拜登明言，中國是最難應付的競爭者，其策略只有「結盟」，並貌似「紳士」，美其言只想中國遵守國際規則，絕非阻止崛起，目的就是要中國內部分裂，就範讓利，確認由美國主導的世界標準下繼續安守本分做「老二」。可中國怎會看不穿這把戲，絕不存在屈服空間，同時正好向美國展示內部團結。在這場爭霸戰中，要麼中國爭取到應有尊重和發展空間，和平崛起；要麼攬炒！

次季至今已過半，可全球疫情尚未如年初預期般於夏季退卻，病毒變種如陰魂不散，經濟復甦恐難以持續。更糟糕的是，受全球供需錯配及天災等影響，美國4月通脹遠超預期，對聯儲局構成挑戰。面對多重困局，美國要「統一」全球體制，重建平價供應鏈的時日不多了。

誠然，近日全球股市震盪，正率先反映相關風險。美國「大孖沙」開始大手減持科技股，中國科企亦把握散水前的機會頻向市場伸手集資，充滿投機味道的虛擬貨幣市場亦傳出「燶味」。看來，中美全面脫鈎已與全球攬炒畫上等號，擊殺全球投資者錢包的金融核爆，去年避過了，今年還能躲得過嗎？