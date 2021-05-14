以色列與巴勒斯坦衝突並非不可解決，但目前卻是死結，關鍵在於以色列和國際猶太極右勢力不願妥協，而是堅持要恢復二、三千年前的國土，要把已世居千年以上的巴勒斯坦居民驅趕。

然而，後者無論從宗教、民族文化、政治經濟任何角度來看，都不可能接受。因為失去土地、政治主權與治權，便可能是文化與種族滅絕。猶太教極端排他性，他們在復國的過程裏，必然要實行宗教、文化、政治的一元化，追求猶太教的極端教義的落實。以色列現時超過10%的人口便是這類極端猶太主義的群體，由於選舉依賴選票，他們在政治上是舉足輕重。隨着他們人口的膨脹，政治影響力只會有增無已。

除非有強大的政治力量予以壓制，否則的話，以色列的政治會愈來愈右傾，便是對巴勒斯坦原居民的壓制、驅趕、攻擊。不加抑制，以色列現時的政治趨勢便是對巴勒斯坦乃至附近地區的原居民的殖民主義、帝國主義。以色列要復國的規模多大？可能不單止是原來所羅門的王國，而是要周邊國家臣服，建立以色列的地區霸權。

歐美國家的基督教信仰，與猶太教特別是極端猶太教有矛盾。中世紀十字軍東征，在地中海東岸建立的諸侯王國，都是西歐拉丁教會的勢力，並不予猶太復國，也同樣地把回教徒的巴勒斯坦居民與猶太族一視同仁地統治。歐洲基督教體制也一直有反猶太教、迫害猶太人的歷史，連綿千年。為甚麼在20世紀英、法、美等國協助猶太人復國，開疆拓土呢？

可能的因素是猶太人控制的國際金融資本的勢力擴張。第二次世界大戰納粹的迫害，使得西方國家在戰爭中更加依賴猶太人的資本，歐洲猶太人大批移居美國，在不少領域佔了主導權。精英人才加上金融資本，美國的政治逐漸落入猶太人的控制之中，政黨的最大金主也來自猶太資本。故此，美國政治要維護以色列的利益，以色列卻不必聽從美國。

聯合國協議的兩國方案本是解決之途，可惜美國前總統特朗普與以色列右派政權合作，否決協議，單邊地擴大對巴勒斯坦人民的侵犯，拜登上台後也沒有改變。

以色列內部解決不了選舉帶來政權不穩的問題，而美國在伊拉克、敍利亞失利，伊朗坐大，因而要盡早落實右派的殖民政策。在耶路撒冷排除巴勒斯坦人，以非法侵佔土地的猶太移民替代。由是引發衝突，國際不能抑制以色列的話，全面衝突可能會引起地區性的另一大亂，回教國家與以色列的新一場戰爭。