警務處處長鄧炳強最近炮轟假新聞，指特定傳媒「生安白造」，又點名批評記者協會就假新聞的回應。眾所周知，特定傳媒指的就是「毒果報」，其生安白造已非一朝一夕的事，過去港府放任自流，導致其有恃無恐，終於令一哥忍無可忍，拍案而起。

世界各地都有假新聞，特朗普就曾無數次抨擊美國媒體製造假新聞。香港不同之處在於假新聞完全無王管，毒媒以新聞自由為幌子，肆意造謠，成為香港社會最大癌細胞。特別是反修例黑暴期間，毒媒天天炮製假新聞，天天煽風點火，對香港造成的破壞，怎麼形容都不過分。

根據外國經驗，對付假新聞無非3招：傳媒自律、行業監管、立法規管。而在香港，前兩招根本行不通，要求毒媒自律固然是與虎謀皮，要求行業監管更是對牛彈琴。君不見，不管毒媒如何炮製假新聞，記協都稱之為新聞自由，更指「只是報道角度不同」。原來，生安白造也是一種報道角度，真可謂天下奇聞。其實也難怪，記協只是洋人和漢奸黎豢養的走狗，忠心護主是其本能。

說到底，香港要杜絕假新聞，唯一辦法就是立法規管。世界各地有不同法例對付假新聞，即使吹噓新聞自由的西方國家也不例外，包括《新聞法》、《誹謗法》等等。有的歐洲國家更在《新聞法》裏明文指出，新聞自由是有限制的，那就是要符合一個民主社會的要求：維護他人名譽和權利，保護公共衞生、社會公德、國家安全、公共秩序和安全，保護國家領土完整，防止犯罪和洩露國家秘密。

如果按照以上國際標準，香港「毒果報」等垃圾傳媒早就應該送去堆填區。退一步說，即使香港沒有《新聞法》，《港區國安法》也足以懲治假新聞，所有煽動仇恨和分裂社會的言論都有違反國安法之嫌，不知港府何時才能出手剷除毒媒？