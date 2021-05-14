港府養壯治安毒瘤，7年消耗公帑60億元，支付處理假難民相關開支，預算本年度又要用12.7億元，較去年多2.6億元，增幅逾兩成半，明年會不會再增多，相信都難以避免，這些人流連忘返，最近又發現新財路，香港這樣多好處，又怎捨得走？

自從爆出疫情後，外賣行業是逆市奇葩，長做長有，成為失業者救命的水泡，各行各業的人都加入送外賣大軍，就算以前職位多高，都不想坐食山崩，這當然是一闋社會悲歌，但也反映香港人靈活變通、拚搏的精神。政府抗疫不力，經濟低迷，未能保障市民飯碗，反而助長南亞幫假難民爭食。

假難民持行街紙不能在港工作，但有錢搵便如獵犬聞到血腥味，一擁而至，怎會放過送外賣這團大肥肉。本報多年來揭示假難民禍害，日前頭版報道外賣行業也被侵佔。一名南亞工頭本身都是持行街紙，據報買入兩個外賣平台帳戶接單，並把部分訂單外判予其他假難民，這幫人在大型屋苑候命，搶了不少訂單。每人月入可達5,000元，工頭更賺5萬元，比很多企業中層管理高。

做黑工做到登堂入室，大家都知道南亞來客是疫源之一，加上不注重衞生，食物經他們手，無異是速遞病毒細菌。據知有市民拒絕南亞人送食物上門，但相關平台未有接納其要求，所以如果開門見到南亞幫，都要被迫「硬食」。而且這些人很多都是不法之徒，上門送外賣可以「踩線」，隨時入屋爆竊。再加上南亞外賣員送餐時罔顧安全，衝紅燈及攝車隙橫衝直撞，撞死人可以賠償嗎？

每年花費10多億元冤枉錢，如果用來支援失業市民，例如撥作失業救濟金，可以幫助很多家庭。入境處掃蕩黑工不遺餘力，日前在紅磡及土瓜灣一帶採取行動拘捕多人，可惜政府大開中門揖盜，更送上財路，執法者徒嘆奈何。