終於有鼓舞人心的好消息傳來，立法會三讀通過有關公職人員宣誓的條例草案，規定區議員需要宣誓擁護《基本法》及效忠特區。筆者深表支持，這是一個良好的改變！香港的前路愈走愈光明，雖然有人或對此持不同意見，但在這方面筆者是樂觀派，過去我們在撥亂反正上取得了種種成果，終結了黃絲之亂，令香港逐步重回正軌。下一步須再接再厲，破格求變，香港的明天一定會更好！

世界正經歷大變局，香港也深受影響。回顧第六屆立法會過去幾年的工作，一直是挑戰重重，但在集體努力下，每次都能化險為夷。2016年，先是香港遭遇立法會宣誓風波，隨後全國人大常委會及時釋法，阻止心懷不軌之人進入議會。2017年，戴耀廷之流繼續欺世惑眾，但經過「反港獨、反冷血、反偽學」這樣如火如荼的民間工作，以及各界的努力，終於在2020年成功革走戴耀廷。2018年，反對派一度「拉布」不斷，市民也因此反胃，但自立法會果斷進行修改《議事規則》，之後議會審議時間大為縮短。2019年，在內奸勾結外部勢力來打擊特區政府的情形下，原先修改一條在西方社會司空見慣的引渡逃犯條例，竟被炒成「送中條例」，惹起社會矛盾，繼而變成黑暴風波，特區政府苦無對策。其後中央出手止暴制亂，亦有幸香港仍有一支忠誠勇毅的警察保障市民生命財產安全，社會最終得以逐步恢復平靜。

2020年，香港一些內奸勾結外部勢力的行為持續，提出攬炒香港社會，惟有民間「23同盟」這樣組織應運而生，大力推動《基本法》第23條立法，終於迎來《港區國安法》，粉碎內奸企圖攬炒香港和顛覆政權的企圖。2021年，為了克服部分立法會議員和區議員的叛逆行為，香港進一步修訂選舉制度和公職人員任職法例，這次修改有關立法會和區議員宣誓的條例就是一個很好的信號，來屆立法會將改頭換面。

以上的撥亂反正，是大家努力爭取的成果，下一步的破格求變，筆者認為政府要高瞻遠矚，真正發揮行政主導的作用。打出一套組合拳後，政府須做好下一階段的工作，例如繼續完善公職人員相關責任及要求，繼續推動《基本法》第23條立法，在全港展開國家安全教育，全面且有效處理各種可能出現的嚴峻和極端危害國安的情況。政府要急民之所急，大刀闊斧地發展新界北，將不合時宜的老舊規矩摒除，修改法規，全面配合「十四五」規劃，解決民眾安居問題；在防疫工作，政府要拿出決心，推動全民強制接種疫苗，強制檢測，讓香港早日「清零」，兩地能夠盡早通關，才是我們走出谷底之日。