台灣疫情持續嚴峻，昨日再新增25宗確診，當中13宗為本土個案。衞福部部長陳時中堅持新增個案與之前的確診個案有關聯，屬找到源頭的個案，故將警戒級別升至3級的可能性變小。然而香港人看到這些似曾相識的情況，卻不可能如陳部長那麼輕鬆，皆因由每日十多宗確診，很容易就會變成每日數十宗，再來就是過百宗大爆發。可以毫不誇張地說，新冠疫情爆發至今，現在才是對民進黨執政能力的最大考驗。

猶記得，香港第3波疫情正是由免檢的機師、機組人員及海員引起，教訓極之深刻；今波台灣疫情也是一樣，由多名華航機師將病毒帶入境內。蔡英文只規定機組人員象徵式隔離3天便可上街「趴趴走」，許多染疫者隔離時只是潛伏期，其後便將病毒帶入社區，再加上人民防疫意識鬆懈已久，大量人群聚集肆無忌憚，疫情反彈可謂必然結果。

最可笑的是，蔡英文連抗疫都要政治化，一口咬定大陸疫苗靠不住，復必泰又因為代理為上海復星而恥於下問，老大哥美國則囤積疫苗睬你都傻，最後只能購買遭多個歐洲國家停用的英國阿斯利康疫苗，而且供應量嚴重不足，目前到台只有約30萬劑，和2,300多萬人口相比，簡直是杯水車薪。要是台灣一早肯向大陸購買新冠疫苗，今波疫情或許可以避免。

當然，蔡英文最大的問題是沒有自知之明，最近與台灣有邦交的中美洲國家洪都拉斯，透露可能在大陸設立辦事處，爭取獲得更多新冠疫苗。她隨即死雞撐飯蓋聲稱兩地邦交穩固，會竭力「透過各方管道，包括結合理念相近國家，設法紓緩洪國所面臨的公衞危機處境」云云，堪稱笑死人冇命賠。連自己人民都沒有足夠疫苗供應，還奢言協助他國，情況堪比她數年前關掉前朝的「核四」發電廠，呼籲民眾「用愛發電」，結果大停電層出不窮，昨日台北、新北等地又再大面積停電。