很多香港人對特區政府的管治批評嚴厲，筆者也是其中一人，天底下不存在無可挑剔的官老爺，提出諍言是希望在上位者精益求精，切勿得少為足。不過，若然為了貶損禮賓府，而盲目吹捧其他所謂的民主社會，將他們幻想成如何英明神武，甚至要鼓動起移民風潮，則大可不必。

你試想像自己一年之前便已移民，地點是美國、英國、日本或者台灣。過去一年，新冠肺炎肆虐全球，很多政府的應對措施都是進退失據，美、英兩國的首腦相繼染疫，唐寧街10號的主人更是險死還生，狼狽得讓人尷尬。這兩個民主大國死者纍纍，你如果在一年前已經落戶美利堅或者大不列顛國，不幸的話，到今天是否仍能保住小命，也是存疑。即使慶幸沒有染疫，但一年下來，東躲西藏，惶惶終日，正如俗語所講：「真係命都短幾年。」

不少香港人平素把日本講得像是人間天堂，但在一場新冠肺炎疫情之下，扶桑國弱點盡露，曾號稱完善的醫療系統近於崩潰。今天染疫後想入醫院，卻因病床不足而被迫滯留在家的日本人，多達14,000個。哪像香港，你只要有少許病徵，就可以馬上送院，受盡呵護。

台灣早前的抗疫成績表面上勝過香港，但是久守必失，近日寶島單日確診的本土染疫者達16人，創出歷來新高，也遠多於同期的香港。更大的問題是染疫者突然增加，當地人亟須接種疫苗，但政府採購不力，在芸芸品牌中，只入口到一款叫阿斯利康的疫苗。可惜，這款疫苗在同類中的口碑近乎最差，容易導致異常血栓，部分國家早已棄而不用，台灣卻只能靠它作救命稻草，而且運抵的數量只有數十萬劑，要應付2,000多萬的寶島居民，可謂杯水車薪。怎比香港，咱們的疫苗多得可以堆成小山，很多人還口出豪言，說：「有疫苗我都唔鍾意打住，遲啲諗吓再講啦。」