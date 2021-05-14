笑看天下：貪一時之快恐得不償失-施友朋 評論員

變種病毒殺入社區嘅傳播鏈源頭曝光，酒店檢疫漏洞成為播毒關鍵！據理大團隊通過6宗個案基因排序，結果均顯示，印裔男很大可能喺酒店隔離期間被28歲菲律賓抵港男子傳染，從而進一步將變種病毒傳播至社區。

呢，疫情爆發逾年，台灣被譽為「抗疫楷模」，然而稍一鬆懈，日前單日爆出16宗本土確診，據悉係中華航空嘅貨機機師疑在境外中招，回台後喺桃園機場附近嘅防疫酒店隔離檢疫時，懷疑酒店未有嚴格遵守防疫措施，導致機組人員及酒店員工交叉感染，隨後傳播給家人。

情況同本港酒店隔離期間出現漏洞頗相似，可見防疫稍一不慎，就會形成大災難！呢兩日台灣市面草木皆兵，民眾恐慌，紛紛趕到超市、商店搶購口罩、防疫物資等，酒吧、夜店急急腳實施實名制，類似本港「安心出行」。

台灣嘅新冠疫情「忽然爆發」，未知本港庸官有否得到啟示？呢，新加坡和香港嘅「旅遊氣泡」本月26號再啟動，之不過星洲最近疫情反覆，專家都促請特區政府睇定啲，指無源頭變種病毒若再傳入本港，則可能影響本港稍後與內地及澳門商討通關安排，庸官若堅持如期啟動，貪一時之快，恐怕會得不償失。

嗱！疫情持續下，把關要更嚴，不可掉以輕心，否則清零露曙光之際，分分鐘又再彈上！而本報發現疫情下外賣競爭激烈，連南亞裔外賣兵團也來分一杯羹。然而，記者發現呢啲南亞外賣員四出送餐，部分人欠缺衞生意識，送餐時冇戴口罩。此外，部分外賣員送餐時無視交通燈號，喺車輛間左穿右插，隨時發生車禍！南亞假難民一直都係本港社會治安毒瘤，政府今年度用於假難民嘅開支預算高逾12.7億元，較去年多逾2.6億元，依家佢哋又爭做外賣黑工，為本港治安、衞生等添煩增亂，毒瘤趁疫症進一步禍港，庸官難道又當睇唔到？