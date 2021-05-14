上任特首卸任前與前律政司司長聯名入稟，循司法覆核去DQ新一屆立法會在宣誓時違誓的議員。反觀本屆政府在新官上任後改弦更張，推行退縮妥協路線，如前日本欄《退縮妥協幻想大和解》一文中揭露，上任伊始連退6步，當中最關鍵又最重要的一步是新任的律政司司長公開宣布，終止對黎智英及泛民議員之間的4,300萬元秘捐案跟進，釋放重大轉變的委曲求全綏靖主義路線訊息。

迄今無人知道政府與黎智英所代表的反中亂港勢力，是否有達成某些不可告人的協議或默契，不過上月有行政會議成員不經意地自我踢爆，當今政府領導班子的政治構成是所謂開明派+民主派+第3條路線，人數為歷屆之冠，則完全徹底回答了公眾疑惑的謎底了。

因此，政府退了6步之後，反中亂港勢力覺得形勢大好，政府高官只不過是「鱷魚頭老襯底」，此時不奪權，更待何時？否則蘇州過後無艇搭，豈可坐失千載一時的推「港獨」、搞分裂良機。於是在前年上半年由「民陣」牽頭，全面動員，內外配合，把反修例變「反送中」運動，前年6月中再升級把「反送中」的「文鬥」升格為反政府黑色暴亂的「武鬥」，用城市游擊戰的形式打內戰，同時發動罷工、罷課、罷市，再以中大、理大作暴亂橋頭堡，威脅政府就範如期區選，達到全面奪取大部分區議會議席，進而用「35+攬炒」奪取立法會控制權，操控或篡奪特首大位。反中亂港及「港獨」在美、英及台獨的支持策動下，在香港上演一場失敗的顏色革命。

對於局勢不斷惡化，政府錯判形勢再連退6步，首先宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢，接着對街頭暴動只驅離不逮捕，搞對談會溝通聆聽，屈服中大、理大暴動威脅，如期舉行區選令區議會全面淪陷，縱容立法會偷步初選不取締，結果不斷坐大反中亂港勢力的胃口。政府的錯誤路線令香港跌落萬丈深淵，危在旦夕！