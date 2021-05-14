肆虐印度的變種新冠病毒早前殺入香港社區，特區政府不敢怠慢，嚴令任何大廈，只要有一位居民確診變種病毒，整幢大廈的所有住客都會被列為密切接觸者，全部要送往竹篙灣檢疫中心坐「疫監」，接受長達21天的強制隔離檢疫，期間要經多次病毒測試，結果皆呈陰性方可望「放監」。

竹篙灣檢疫中心耗資近兩億元建成，毗鄰迪士尼樂園，應用了最新的組裝合成建築法，配備了最先進的醫療檢疫設施，有冷氣、有電視、有免費膳食，隔離生活理應可以接受。可惜，如同特區許多政府設施及服務，硬件可能一流，軟件配套與管理卻追不上。

隔離人士每日在網上直播坐「疫監」苦況，包括地方污糟，無人清潔；膳食質素差劣，有數十人進食後又屙又嘔，疑似集體食物中毒；有長期病患者未能適時取得所需藥物，擔心一旦病發，會就此命喪竹篙灣。住客想求助投訴，往往是叫天不應，叫地不聞。縱使檢疫中心是設施齊全，對於一些手停口停的基層僱員，坐「疫監」等同被放無薪假，甚至擔心長期缺勤會被老闆解僱。隔離檢疫證明能否充當醫生紙向僱主申領病假？期間被人炒魷是否屬於「殘疾」歧視或不合理解僱？政府未有清楚說明，僱員與僱主都不知如何處理。

正當首批隔離人士即將坐滿「疫監」，重獲自由，政府又忽然轉軚，宣布即時放寬針對變種病毒的強制檢疫規定，毋須全幢大廈居民隔離，以加密檢測及家居隔離取代。有關政策改動，令人質疑當初的嚴厲隔離措施是否建基於科學、客觀的考慮，還是政府為了洗脫過往防疫慢幾拍的形象，而急就章作出決定？當政府出稿宣稱所有隔離人士都已完成撤離，原來還有數十人因資料不全、職員核對身份需時等低級行政失誤，而要通宵滯留竹篙灣。

類似的檢疫政策反覆無常，防疫措施朝令夕改，在過去一年多的疫情中屢見不鮮。「全日禁堂食令」令大批打工仔女被迫露天開餐、雨水撈飯，推出兩日便撤回。要求新來港及續約外傭接種新冠疫苗，更因被指種族歧視及引起外交風波，未推行已難產。同樣胎死腹中的，還有聲稱早已準備就緒的「粵港澳跨境健康碼」、原定去年11月推行的香港與新加坡「旅遊氣泡」，令市民無所適從，期望不斷落空。剛於上月底實施的「蒲吧打針令」、「食肆通風令」、「堂食4級制」等，令相關業界疲於奔命，顧客啼笑皆非。若政府從嚴執法，估計不少酒吧食肆將難以配合政府要求，可能被迫結業。當局又是會隻眼開、隻眼閉，有法而不執行，就當為措施成功實施？

誠然，政府推出種種嚴厲防疫措施，威逼利誘市民接種疫苗，原意都是想保障市民健康，避免香港變成另一個印度，但由於部分官員與專家思維離地，政策制訂令人感到閉門造車、考慮不周，執行時經常甩甩漏漏、各自為政，出事後往往無人問責，或互相卸責，原是為港惠民，變成自製敵人、自添民怨。當局必須認真吸取教訓，切實、從速提升治理能力，香港才能重振經濟，戰勝疫情，政府始能重獲市民信任、支持。