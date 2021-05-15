世界視線：特朗普又勝一仗　民主黨坐收大禮

一如外界所料，屢次批評前總統特朗普的眾議院共和黨第3大領袖、前副總統切尼的女兒伊莉沙白（Liz Cheney）日前被拉下台，其黨內職位料將由特朗普的忠實支持者、紐約州女眾議員斯特凡尼克取代。

在如何對待特朗普，特別是他一再聲稱2020年大選結果被「剽竊」，以及今年1月華盛頓國會山莊暴亂是否需要承擔「煽動」責任等問題上，伊莉沙白與黨內主流出現嚴重分歧。用她自己的話說，在反對特朗普一事上，她不會退讓，直指保持沉默及無視謊言是為說謊者壯膽。事實上，伊莉沙白並非共和黨內唯一反對特朗普的人，資深參議員羅姆尼及柯林斯等，抨擊特朗普同樣不假辭色。另一方面，包括前國土安全部部長里奇在內逾100名共和黨籍前官員及議員，日前發表聲明要求黨「重拾初心」，否則不排除另立門戶。

問題是，即使未分裂前的共和黨，統一在特朗普帶領下，尚且打不贏大選，分裂內訌只會更便宜了民主黨。這也是黨內其他大佬們的共識。共和黨眾議院領袖麥卡錫2月時仍力挺伊莉沙白，但條件是她保持低調，不要動輒批評特朗普；參議院領袖麥康奈爾的情況也是差不多，其妻趙小蘭在「106」國會暴亂後辭去運輸部部長一職，跟特氏鬧翻，就個人立場而言，麥康奈爾巴不得特氏盡快在共和黨消失，但作為政壇老手的他深知形勢比人強，惟有一邊違心地支持特氏2024年重選，一邊致力淡化其在黨內的影響力，可以不提他的名字盡量不提。

對於共和黨送上的「大禮」，拜登心領神會。他日前評價說，共和黨似乎正在試圖弄清捍衞甚麼價值，自言已「搞不懂共和黨」，言若有憾心實喜之。但其實民主黨的內部分歧也相當大，左翼民主黨紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯就曾說過，她和拜登在其他任何一個國家根本不會屬於同一政黨。這就是美國的政治現實，兩黨獨大，不但選民沒得選，政客也是無奈，哪個政黨混得好，只能說明其「和稀泥」的本領更強，而非有更強的代表性。