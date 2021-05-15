正論：台蘋率先執笠　毒果秋決不遠

時辰一到，一切都報！踏入初夏，台灣《蘋果日報》即傳來執笠消息，而且震撼彈不止一枚，本港保安局旋即宣告運用國安法凍結黎智英香港的壹傳媒股份及其他資產，為其「傳媒王國」土崩瓦解打響致命第一槍。台蘋走上末路，漢奸黎人在獄中錢又無，多行不義的香港《蘋果日報》距離必自斃還會遠嗎？古時候的死刑犯都是在秋天處決，暑假過後，好戲勢必上演。

壹傳媒黎智英旗下的台灣蘋果日報，昨日宣布本月17日出刊最後一次報紙後，將在18日起停刊。美其名曰媒體環境改變，營運持續虧損，不得已作此決定，將集中資源發展蘋果新聞網云云，實際上不過是死雞撐飯蓋，好比店家執笠往往在大門貼上「內部裝修」字眼，自欺欺人而已。

更震撼的是，保安局昨晚突然發稿，指局長運用國安法第43條凍結黎智英持有的壹傳媒七成股份，估計涉款逾3億元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被一併凍結，猶如為壹傳媒敲響末日喪鐘。儘管其心腹、壹傳媒行政總裁張劍虹仍然死撐，堅稱黎智英資產遭凍結與壹傳媒集團戶口無關，強調蘋果日報運作及資金財務不受影響，但明眼人都知，這與夜行人吹口哨──自我壯膽沒有分別，毒果與台蘋殊途同歸只是遲早問題。

這樣說絕非無的放矢。自《港區國安法》生效後，已預示漢奸黎和壹傳媒的好日子走到盡頭。君不見，漢奸黎官司纏身，鋃鐺繫獄，不僅兩宗非法集結案被判罪成合共入獄14個月，其違反的國安法更被加控兩罪，幾乎條條都可判處終身監禁，加上涉及的欺詐罪、刑恐案上訴及其他非法集結案仍未開審，把牢底坐穿已是其唯一歸宿。如今連保安局都送上致命一擊，壹傳媒就像缺水的魚，除了作垂死掙扎直到反肚斷氣，還可有何作為？

冰凍三尺，非一日之寒。香港壹傳媒走上窮途末路根本是咎由自取，自創刊之日起就以反中亂港、宣淫販賤為職志，不知幹下多少傷天害理的壞事，包括引入狗仔隊劣質文化追蹤名人，摷明星垃圾桶窺人隱私，涉及的誹謗官司堆積如山，觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》被判罪成的案件「厚過電話簿」。及至2019年黑暴爆發，漢奸黎及壹傳媒更是圖窮匕現，打着新聞自由的幌子公然勾結外部勢力「為美國而戰」，利用旗下慈善基金支援暴徒，抹黑警方散播仇中輿論，美化黑暴與政客狼狽為奸大搞奪權變天，堪稱沒有最瘋狂，只有更瘋狂。當時北京多次勸喻收手，但漢奸黎不聽，鐵了心一條黑路走到底，現在落得折墮收場，其勾結外國勢力的手法及資金流在國安法大棒之下無所遁形，不是自作孽是甚麼？

無獨有偶，香港毒果的執笠傳聞近日甚囂塵上，不是傳出資金不繼，就是說即將遭當局取締，中層人員更紛紛辭職割席免受牽連，以致將軍澳壹傳媒大樓一片風聲鶴唳。日前工會求見高層，張劍虹煞有介事聲稱毒果「不會自己執笠」，似意有所指，結果不旋踵即遭保安局出重手招呼，正好應了「早知今日，何必當初」這句警世名言。更不必說，港府正密鑼緊鼓為禁止假新聞立法，警務處處長鄧炳強更多次不點名批評毒果製造假新聞，如此一個藏污納垢、臭不可聞的所謂傳媒機構，不論當局早出手抑或遲出手，也不論引用何種法律來取締，「眾望所歸，無得留低」都是必然結果。

至於創刊於2003年5月、卒於2021年5月的台灣蘋果，跟香港毒果一樣，多年來一直販賣反中仇共、「煽色腥」來譁眾取寵，因為假新聞捱告不知凡幾。如今淪落到執笠收場，媒體環境改變還是其次，根本原因是自我作死，遭人唾棄，跟已經停刊的台灣《壹週刊》及台灣《爽報》一樣自掘墳墓。至此，壹傳媒在台灣已是身無長物，只剩下網站苟延殘喘，壹電視早年已經易手，壹傳媒在台灣的物業資產亦幾近賣清光。事實上，壹傳媒5年累蝕逾19億元，正常企業早就捱不住，內地官媒質疑其營運資金來自美國中情局，空穴來風，豈是無因。既然「為美國而戰」的棋子已淪為階下囚，失去利用價值，遭美國拋棄又何足為奇？

說到底，愛國必勝，賣國必敗。香港是中國的特區，不是美國51州，漢奸走狗利欲熏心，沒有民族大義，看不清國家大勢，到頭來輸到渣都無，一切都是因果報應。漢奸黎作為「叛國禍港四人幫」之首，充當洋人走狗、依靠反中亂港來過日子，可能得到一時的風光，但終究不能長久，現在正是自食惡果的時候。中國古代執行死刑一般都在秋季，皆因秋冬是萬物凋零的季節，象徵肅殺，處決犯人是順應天意。夏季已至，秋決不遠，漢奸走狗的下場如何，拭目以待！