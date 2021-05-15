神州觀察：舉報劣貨遭封號　網購平台無誠信

人無信不立，業無信不興。山東一名大學生近日從淘寶網購平台書店購書，收到貨卻發現是影印書，且圖像和字體十分模糊，甚至存在印刷不全等問題，於是向淘寶客服和有關部門作出舉報，惟前者當晚就以濫用投訴、退款等會員權利、妨害淘寶營運秩序為由，將事主的帳號永久封鎖，令其再也不能下單購物，足見對一些商家來說，有無誠信根本不重要。

不只如此，事主於淘寶旗下某二手交易平台的帳號也被限制登錄，如同趕盡殺絕。之不過，淘寶並不承認相關處罰措施是因事主舉報投訴導致，而是系統有根有據的判定結果；惟事主強調其帳號使用多年，從無違規紀錄，網上信用評估也顯示優秀，又當如何解釋？

再者，政府有關部門都說需時進行調查，在官方結論出來之前，淘寶何必急於作出封號處理？況且還是永久封號，形同主動趕客，消費者對其來說，當真是多一個不多、少一個不少？

眾所周知，內地網購平台假貨氾濫，馬雲甚至說過假貨比真品更好，淘寶可說是當中的表表者，過往沒少被監管部門點名、約談，乃至其所屬的阿里巴巴集團被批店大欺客，遭當局反壟斷調查、巨額罰款，可謂歷歷可數；早前的「雙11網購節」期間，淘寶再被內地消協及官媒集中打假，消費投訴滿天飛，當中又有多少售賣假劣產品的商家受到淘寶袒護而變本加厲？

譬如早前知名網紅辛巴被爆直播售賣劣質燕窩，初時既不認錯，又出言威脅舉報人，河南省消協要求平台對辛巴永久封號，最終卻只被暫封60日，是何道理？

所謂知錯能改，善莫大焉，可一些網購平台或商家總是視誠信如浮雲，不但罔顧消費者權益，更會對他們的投訴舉報或索償懷恨在心，變着法子也要打擊報復，這種心態實在可怕。

最常見的現象就是，當用戶網購後給出了差評，很快便會收到商家連串的辱罵攻擊訊息，甚至直接打電話來「問候」，並威脅刪掉差評；有的則會被公開個人的資料，引導實施網絡攻擊，不勝其擾，像辛巴遭舉報之後，竟然在直播間有意無意將舉報人的電話、地址曝光，並反指對方敲詐騙財，從而引發支持者致電或上門騷擾。

都說不守誠信只能贏一時之利，失掉長久之利，問題是，有些人根本不計長遠，就愛眼前之利，誰又能奈其何？況且現實亦未必如此，沒有誠信的人照樣可以挺立，賺的也未見少，像辛巴這樣的網紅不是很快就高調復出了？