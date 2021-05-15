功夫茶：信錯政府實慘情　人人抗疫可清零

天靈靈，地靈靈，香港疫情快啲清零。如果唸咒可以踢走疫情，肯定眾志成城，誓要新冠病毒冇得剩。

呢一年半以來，香港人畀呢隻妖孽害到雞毛鴨血，帶走二百幾條人命，都未計經濟重災，執笠失業暴增，家破人亡不計其數。政府抗疫不力，累到七百萬人要受苦。

天可憐見，守到雲開見月明，呢排本港疫情有啲轉機，已經差不多一個禮拜，幾乎日日清零，又或者冇源頭不明個案，疫情發布會都唔使開，尋日只係新增一宗輸入病例，嚟自阿聯酋。功夫茶幾個月前都叫呢個無能政府，要盡快對部分地區落禁飛令，不過為官者冥頑不靈，印度男子入關後播變種病毒，相關群組已經雙位數，好彩發現得早，及時撳住咋！

信政府真係蛇都死，好在香港人自從2003年沙士一役後，學識自動自覺戴口罩自保，所以新冠肺炎爆發，一人一罩保命，大家仲記得疫情初期男女老幼通宵排隊輪口罩，慘過輪米，政府唔單止幫唔到手，口痕痕話會供應口罩，結果拖咗幾個月，先至免費派發「阿婆底褲」口罩，防毒功能備受質疑，去醫院或者試場都不受歡迎，最後變倉底貨冇人要啊！

要數呢啲廢官點跣港人，真係數一千零一夜都數唔晒，遠嘅唔講，就講前幾日竹篙灣檢疫中心集體食物中毒，粟米肉磚飯睇相都嘔出嚟，涉事食物供應商早有前科，當局招標，竟然係價低者得，大哥，食落肚㗎，米田共唔使錢添，係咪照派檢疫人士食啊？食衞局局長陳肇始不如你食先，學吓越王勾踐，品嘗吳王夫差糞便嘅勵志故事，激勵吓人心吖！政府仲話隔離營可以叫外賣，真係吹脹！嗱，不如索性指定南亞幫假難民送貨吖，橫掂政府咁鍾意益佢哋。

政府簽合約協議都多數無好帶挈，當年酷刑公約招呼假難民，變成治安毒瘤，迪士尼就割地送錢，最近同新加坡簽嘅旅遊氣泡協議，就係一條不平等條約，香港人去新加坡要打齊兩針疫苗，但新加坡人嚟香港就唔使打針， 各界一致鬧爆香港政府簡直衰過晚清，喪權辱港，而且星洲疫情唔見得好過香港，話口未完，嗰邊疫情轉頭就惡化，樟宜機場都要關閉，旅遊氣泡有機會告吹，本來係5月26號實施，早十幾日出事，對香港未嘗唔係好事，唔使驚有人帶住病毒嚟香港，到時唔係咩旅遊氣泡，而係搞到香港一鑊泡。

好心呢班廢官咪再攪亂檔，市民最緊要信自己，繼續嚴格遵守衞生同防疫守則，戴罩洗手暫時咪搞派對，齊心抗疫，疫情就快到尾聲，捱多幾日就可以清零，有望通關，救得番經濟，人人有工開，家家有飯吃，仲可以去外地周圍玩，依家只係差臨門一腳，射住，射住，千祈咪撻Q啊！