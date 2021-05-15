以巴衝突已進入關鍵階段，大有可能失控變成全面衝突，甚或引發戰爭。

迹象一是以色列內亂，猶太殖民區以外原來有巴勒斯坦人居住的市鎮爆發動亂。一方是巴勒斯坦人的示威抗議，另一方是猶太殖民者中的右派襲擊巴人。

法國24電視台的新聞片顯示出猶太的極右暴民把一名巴人男子從車上拉下，活生生地打死他，以色列軍警不介入拯救。在這些混居的市鎮，歷來有民族衝突，以猶太殖民者主動，但今次借機大肆活動、攻擊巴人居民。由於他們有槍械，軍警不阻止，形勢有像當年的巴爾幹危機，有種族衝突、滅絕的傾向。

迹象二是衝突來自以色列極右政權，用猶太法律來驅逐東耶路撒冷原居的巴人，讓右派殖民者進入，性質相當於以色列政府在佔領區的西岸、加薩地區等的殖民，用猶太人來替代原居的巴人。但耶路撒冷亦是回教聖城，將之全面猶太化，必然引發不單止是被驅趕者的反對，也會是回教世界的憎恨。以色列極右政權的政策是強硬鎮壓，趁還掌握政權（可時日無多，因選舉不利）便盡快落實政策，以造成事實。現時衝突擴大，極右政權大可以緊急理由延續其政權，進一步打擊巴人，以至在以色列境內混居城市裏全面鎮壓當地巴人居民，縱容猶太極右暴民。

這兩個迹象是以色列在內動亂必增，境內巴人必然反抗、衝突擴大，猶太極右暴民的暴行升級，也會被披露於國際社會。以色列政府若封鎖，將會失盡國際輿論。而在以色列的佔領區，巴勒斯坦的政府武裝組織與民眾也必然反抗。近日的火箭炮彈暴雨已給以色列製造成全國恐慌，今後只會更多，防不勝防。以色列軍方提議出兵佔領區，地面作戰，便是觸發大戰。

一來在佔領區的加薩地區，以軍進侵，沒有地利人和，憑武器未必可勝，只會大肆破壞，殺傷平民。而當年以軍出擊黎巴嫩而敗，已證明以軍必勝的神話早已破滅。以軍揚言出兵，巴勒斯坦乃至黎巴嫩與伊朗等，怎會不作準備。

以軍南攻加薩地區，北部接壤黎巴嫩地區也必然受到攻擊，屆時不單止火箭炮，也會有導彈、無人飛機。伊朗全力支持，以軍或可勝，卻是慘勝。國內一樣會受反向攻擊，傷亡的是民眾，包括國內反對極右派的民眾。

以巴出現大規模的衝突，中東局面驟變，伊朗與沙特阿拉伯更有機會妥協和聯手壓以色列。美國怎樣取捨呢？中俄必在聯合國安理會發難，國際形勢又一大變！